Handball-EM - Erkenntnisse zum DHB-Auftakt: Alfred Gislason bricht ein Versprechen

© getty

Handball im Stadion? Das passt nicht!

Eines vorneweg: Die Stimmung beim Handball-Weltrekordspiel vor 53.586 Zuschauern im Düsseldorfer Fußball-Stadion war gut, zeitweise sogar sehr gut. Es war ein Spektakel und es ist auch absolut nachvollziehbar, dass der DHB die Chance genutzt hat, die Heim-EM mit einem aufsehenerregenden Knall einzuläuten.

"Das ist natürlich grandios, wenn du plötzlich hörst, dass über 50.000 Menschen 'Deutschland Deutschland' schreien. Ich glaube, das ist schon so, dass die Jungs sich genau das erhofft haben", sagte Axel Kromer. Die Spieler widersprachen dem DHB-Sportvorstand nicht, unisono lobten sie das außergewöhnliche Erlebnis.

Das tat auch Bundestrainer Alfred Gislason, um dann bei der Pressekonferenz einzuschränken: "Es tut mir leid, aber so laut, wie es unten auf dem Spielfeld in der Lanxess Arena in Köln ist, war es hier nicht."

Damit lag der Isländer vollkommen richtig. Eine höllische Stimmung, wie es sie nur bei Hallensportarten gibt, kann eben nur in einer Halle entstehen. Zu groß, zu weitläufig ist das Stadion in Düsseldorf, ein Hexenkessel war es deshalb nicht.

Was auch an der Sicht gelegen haben mag. Wer seinen Platz weit oben unterm Dach hatte, konnte mit bloßem Auge häufig kaum erkennen, ob nun beispielsweise Lukas Mertens oder Rune Dahmke getroffen hatte. Eine Werbung dafür, Handballpartien in Zukunft häufiger in einem Stadion auszutragen, war das Weltrekordspiel also nicht.