Handball-EM: "Kleine Drecksau", Millionärssohn und Topmodel-Vibes! Das DHB-Team im Kadercheck

Christoph Steinert (HC Erlangen)

Steinert benötigte nach seiner Schulterverletzung im Sommer realtiv lange, um wieder in Form zu kommen. Mittlerweile zeigt der 33-Jährige wieder alle Facetten seines Spiels. Seine Wucht und Torgefahr sind zurück, außerdem ist er in der Abwehr ein wichtiger Faktor.

In der letzten Vorbereitungsspielen zeigte sich, dass der gebürtige Berliner (51 Tore und 34 Vorlagen in 18 HBL-Spielen in dieser Saison) zunächst vor allem in der Defensive eingesetzt werden könnte. Er ersetzte häufiger Häfner in der Abwehr.

Steinert, der auch auf Rechtsaußen agieren kann, ist übrigens ein absoluter Espresso-Freak. "Täglich beschäftige ich mich mit der Röstung und der Zubereitung des perfekten Kaffees", sagte er.