FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain heute live, Übertragung: Spiel um Platz 3 Handball Champions League Final Four im TV, Livestream und Liveticker

Im Spiel um Platz 3 der Handball Champions League trifft der FC Barcelona heute auf Paris Saint-Germain. Wo Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? Das erfahrt Ihr hier!

Wer kann im kleinen Finale den Sieg davontragen: der FC Barcelona oder Paris Saint-Germain? Das erfahren wir ab 15.15 Uhr, wenn in der Kölner Lanxess Arena der Anwurf erfolgt.

Beide Kontrahenten haben denkbar knapp das Endspiel verpasst. Paris unterlag KS Kielce 24:25, für Barca war es sogar noch enger. Die Katalanen verloren gegen den SC Magdeburg nach ausgeglichener Verlängerung erst im Siebenmeterwerfen.

Wie alle Spiele der EHF Champions League könnt Ihr auch Barca vs. PSG in Bewegtbild sehen. Wo? Das erfahrt Ihr hier.

FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain heute live, Übertragung: Spiel um Platz 3 Handball Champions League Final Four im TV und Livestream

Die Rechte an der EHF Champions League liegen in dieser Saison bei DAZN. Auch das Spiel um Platz 3 beim Final Four findet Ihr demnach beim Streamingdienst. Um 15 Uhr starten die Vorberichte, eine Viertelstunde später geht es dann rund. Michael Born wird das Geschehen mit Unterstützung von Experte Jogi Bitter kommentieren.

© getty Barcelona unterlag im Halbfinale dem SC Magdeburg.

Ihr möchtet noch mehr Livesport? Bei DAZN gibt es neben Handball auch Fußball, Tennis, US-Sport, WWE, MMA, Motorsport, Radsport, Boxen, Schach, Wintersport und vieles mehr. Der Streamingdienst ist allerdings nicht gratis, diese Pakete habt Ihr zur Auswahl: DAZN Unlimited, DAZN Standard oder DAZN World.

FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain heute live, Übertragung: Spiel um Platz 3 Handball Champions League Final Four im TV und Livestream - WEITERE INFOS ZU DAZN

FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain heute live, Übertragung: Spiel um Platz 3 Handball Champions League Final Four im Liveticker

Bei SPOX tickern wir die Partie live - auch wenn Ihr kein DAZN-Abo habt, müsst Ihr also keine Aktion verpassen. Kurz vor dem Spiel findet Ihr den Ticker unter folgendem Link:

Hier geht's zum Liveticker des Spiels um Platz 3der EHF Champions League zwischen dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain.

FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain heute live: Wichtigste Infos

Begegnung: FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain

FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain Wettbewerb: Handball-Champions-League

Handball-Champions-League Spielrunde: Spiel um Platz 3, Final Four

Spiel um Platz 3, Final Four Datum: 18.6.2023

18.6.2023 Uhrzeit: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Ort: Lanxess Arena, Köln

Lanxess Arena, Köln Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Handball Champions League Final Four: Der Spielplan auf einen Blick