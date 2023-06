Der SC Magdeburg trifft im Rahmen der Handball-Champions-League auf den FC Barcelona. Das Halbfinalspiel im Final Four wird von SPOX live getickert.

In der Handball-Champions-League kriegt es der SC Magdeburg heute mit dem FC Barcelona zu tun.

SC Magdeburg vs. FC Barcelona: Halbfinale Handball Champions League Final Four heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der Bundesliga hat es für den SC Magdeburg zwar nicht mit der Titelverteidigung geklappt - der Titel ging an den Rekordmeister THW Kiel. Dafür funktioniert es jedoch in der Champions League umso besser für die Magdeburger. Als einziger deutscher Verein spielt man noch um den Titel mit. Heute geht es gegen den FC Barcelona. Im Laufe des Nachmittags treffen später Paris Saint-Germain und der KS Kielce im zweiten Halbfinale aufeinander.

Vor Beginn: Wie auch alle anderen Spiele des Final Fours, wird auch das heutige in der Kölner Lanxess Arena bestritten, der Anwurf erfolgt um 15.15 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Halbfinalspiel der Handball-Champions-League zwischen dem SC Magdeburg und dem FC Barcelona.

SC Magdeburg vs. FC Barcelona: Halbfinale Handball Champions League Final Four heute im TV und Livestream

Wer nach einer Übertragung zum heutigen Halbfinalspiel zwischen Magdeburg und Barcelona sucht, wird bei DAZN fündig. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte an der Königsklasse und zeigt die Partie ab 14.45 Uhr live und in voller Länge.

Was den Zugang zu DAZN betrifft, wird ein Abonnement benötigt. Diesbezüglich stehen drei verschiedene Pakete zur Auswahl: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Handball Champions League Final Four: Der Halbfinalspielplan