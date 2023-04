THW Kiel vs. SG Flensburg-Handewitt, Übertragung: Handball Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mehr Topspiel geht nicht: In der Handball Bundesliga trifft der THW Kiel auf die SG Flensburg-Handewitt. Alle Infos zur Übertragung des Traditionsduells im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier bei SPOX.

THW Kiel gegen SG Flensburg-Handewitt - die Partie in der Handball Bundesliga kombiniert Topspiel mit Traditionsduell. Im hochspannenden Titelkampf spielen sowohl der THW Kiel als auch die SG Flensburg-Handewitt eine große Rolle. Während die Zebras das Tableau nach 25 Spielen anführen, steht die SG Flensburg-Handewitt auf Rang Vier. Der Abstand auf den Primus beträgt allerdings nur zwei Punkte.

Das unterstreicht die Wichtigkeit des heutigen Duells, in das beide Teams nicht in absoluter Topverfassung gehen. Der THW Kiel spielte am vergangenen Bundesliga-Spieltag 34:34 gegen den SC Magdeburg als weiteren Konkurrenten im Titelkampf. Die SG kam im Halbfinale des DHB-Pokals gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 31:38 unter die Räder - sicherte sich dann aber immerhin noch Platz 3 mit einem Sieg gegen den TBV Lemgo.

Wer kann das Spitzenspiel der Handball Bundesliga für sich entscheiden? Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

© getty Deutlicher Sieg: Das Hinspiel gewann die SG Flensburg-Handewitt gegen den THW Kiel mit 36:23.

Die Handball Bundesliga ist beim Pay-TV-Sender Sky zuhause. Das bedeutet für die deutschen Handball-Fans, dass die Partie zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt nicht im Free-TV zu sein wird. Sowohl im TV als auch bei jeglichen Streamingoptionen ist Sky die einzige Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen.

Der Sender steigt ab 13.30 Uhr auf dem Kanal Sky Sport Mix in die Berichterstattung ein. Pünktlich zum Anwurf meldet sich Karsten Petrzika live aus der Wunderion-Arena in Kiel.

Online gibt es für alle Interessierten zudem die Option, die Partie im Livestream bei SkyGo oder WOW zu schauen. Auch diese beiden Plattformen sind Angebote von Sky.

