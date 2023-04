Die SG Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar Löwen treffen heute im Halbfinale des DHB-Pokals aufeinander. Bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Halbfinale DHB-Pokal 1. Halbzeit 2. Halbzeit Gesamtstand SG Flensburg-Handewitt 3 0 3 Rhein-Neckar Löwen 2 0 2

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Handball - SG Flensburg-Handewitt vs. Rhein-Neckar Löwen: Halbfinale im DHB-Pokal JETZT im Liveticker

3.: Tor für SG Flensburg-Handewitt, 2:1 durch Magnus Röd

2.: Tor für SG Flensburg-Handewitt, 1:1

1.: Tor für Rhein-Neckar Löwen, 0:1

1.: Flensburg hat Anwurf und spielt in dunklen Trikots zunächst von rechts nach links. Die Löwen agieren in gelben Jerseys.

1.: Und damit rein in das Geschehen! Geleitet wird das Match von Tobias Tönnies und Robert Schulze. Flensburg hat 2023 noch kein einziges Spiel verloren, aber gerade im Pokal geht es nicht unbedingt um Läufe. Entsprechend dürfen die Löwen auf keinen Fall abgeschrieben werden.

1.: Los geht's.

Handball - SG Flensburg-Handewitt vs. Rhein-Neckar Löwen: Halbfinale im DHB-Pokal JETZT im Liveticker - Spielbeginn

Vor Beginn: Gänsehaut pur! Die Halle ist proppenvoll und die Lautstärke enorm. Beide Mannschaften stehen am Mittelkreis und in wenigen Augenblicken geht es los.

Vor Beginn: In knapp zehn Minuten geht es auf der Platte zur Sache! Freuen wir uns auf einen spannenden und intensiven Pokalkracher. Viel Spaß!

Vor Beginn: Ganz anders gestaltet sich hingegen der Trend bei den Rhein-Neckar Löwen. In der Bundesliga kassierten die Mannheimer vier Pleiten in Serie und nun muss das Team von Trainer Sebastian Hinze auch noch ausgerechnet auf Kapitän und Top-Torschütze Patrick Groetzki (Erkrankung) verzichten. Insgesamt gehen die Löwen hier und heute als (vermeintlich klarer) Underdog in die Partie.

Vor Beginn: In der Liga ist die Mannschaft um Trainer Maik Machulla mit 39:11 Punkten als Tabellenvierter stark in Richtung der internationalen Plätze unterwegs. Wettbewerbsübergreifend sind die Nordlichter seit elf Partien ungeschlagen und feierten zuletzt sechs Siege in Serie...

Vor Beginn: 2015 triumphierte die SG Flensburg-Handewitt zuletzt im nationalen Pokal und schaffte im laufenden Wettbewerb durch ein knappes 29:28 n.V. gegen die HSG Wetzlar den Sprung ins Halbfinale. ´Es ist ein riesiges Ziel, wieder einen Titel nach Flensburg zu bringen´, erklärte Nationalspieler Johannes Golla, der erstmals beim Final Four dabei ist: ´Ich habe genug Vertrauen in die Qualität unserer Mannschaft, wir können jeden schlagen.´

Vor Beginn: Seit 2011 wird das Final Four in der Champions League bereits in der Millionenmetropole am Rhein ausgetragen. Nun geht es auch für die besten vier Teams im DHB-Pokal bis mindestens 2025 in die Lanxess Arena. Für heute und auch das morgige Finale werden jeweils rund 20.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Vor Beginn: Um 16.10 Uhr geht das erste Final-Four-Spiel in der Kölner Lanxess-Arena los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Halbfinalspiel im DHB-Pokal zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar Löwen.

© getty Mads Mensah Larsen trifft heute auf seinen Ex-Klub.

Handball - SG Flensburg-Handewitt vs. Rhein-Neckar Löwen: Halbfinale im DHB-Pokal heute im TV und Livestream

Das Halbfinale zwischen Flensburg und den Löwen ist in der ARD im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei sportschau.de zu sehen.

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender Sky ebenfalls eine Übertragung an. Wer den Livestream von Sky nutzen möchte, braucht entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Handball - DHB-Pokal: Das Final Four im Überblick