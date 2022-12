In der Handball Bundesliga empfängt die SG Flensburg-Handewitt am heutigen Tag Spitzenreiter THW Kiel zum Duell. Das komplette Topspiel verfolgt SPOX hier für Euch im Liveticker.

Am 17. Spieltag der Handball Bundesliga kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, welches Team das Nordduell heute gewinnen kann.

SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel: Handball Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel trifft heute der Tabellenfünfte auf den Tabellenersten der Handball Bundesliga. Bei einer Niederlage gegen den Spitzenreiter aus Kiel, würde der heutige Gastgeber den Anschluss an die Spitzengruppe endgültig verlieren. Somit zählt für die SG Flensburg-Handewitt heute nur ein Sieg! Für den THW Kiel hingegen geht es darum, die Tabellenführung zu verteidigen, die sie am vergangenen Sonntag eroberten.

Vor Beginn: Die Partie am 17. Handball-Bundesliga-Spieltag startet um 14.00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel.

SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel: Handball Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Spiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel in der Handball Bundesliga zeigt Sky heute exklusiv im Pay-TV auf Sky Sport 2 (HD). Die Begegnung am 17. Spieltag seht Ihr alternativ in der Konferenz auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 1 (HD).

Mit WOW und der Sky-Go-App könnt Ihr das Duell zudem live und in voller Länge im Livestream erleben.

