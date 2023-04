Handball - DHB-Pokal Finale, Übertragung: Rhein-Neckar Löwen vs. SC Magdeburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Finale des DHB-Pokals stehen sich heute die Rhein-Neckar Löwen und der SC Magdeburg gegenüber. Wie Ihr das Endspiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Handball-Saison neigt sich der entscheidenden Phase entgegen. Mit dem DHB-Pokal steht am heutigen Sonntag, den 16. April, die erste Trophäe auf dem Spiel. Um diese kämpfen die Rhein-Neckar Löwen und der SC Magdeburg.

Der Sporttag beginnt um 12.45 Uhr mit dem Spiel um Platz 3 (SG Flensburg-Handewitt vs. TBV Lemgo Lippe), danach, um 15.40 Uhr, geht es in derselben Halle, der Lanxess Arena in Köln, mit dem Finale weiter. Die Löwen haben sich ihr Finalticket gestern mit einem 38:31-Sieg über die SG Flensburg-Handewitt gesichert. Meister Magdeburg bezwang den TBV Lemgo Lippe mit 33:31.

Im Vorfeld des Final Fours haben sich die ARD und Sky die Übertragungsrechte gesichert. Der Pay-TV-Sender Sky war bereits für das Halbfinale zwischen dem SC Magdeburg und dem TSV Lemgo Lippe verantwortlich und ist es heute, wenn die Löwen und Magdeburg um den Pokal kämpfen. Dafür genutzt wird der Sender Sky Sport Mix, wo um 15 Uhr die Vorberichte zum Spiel starten. Das Spiel um Platz 3 ist um 12.15 Uhr auf demselben Kanal zu sehen.

Der Sky-Livestream kann mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW besucht werden.

© getty Die Rhein-Neckar Löwen bezwangen im Halbfinale die SG Flensburg-Handewitt.

Ebenfalls ist auch die ARD die richtige Anlaufstelle für die beiden Finalspiele heute. Im Free-TV wird einzig das Finale gezeigt, um 15.30 Uhr startet dort die Übertragung. Wer beide Partien von Anfang bis Ende schauen möchte, wird bei sportschau.de fündig. Zugriff auf den Livestream dort bekommt Ihr ohne Abonnement und ohne Kosten.

Handball - DHB-Pokal Finale, Übertragung: Rhein-Neckar Löwen vs. SC Magdeburg heute im Liveticker

Das Finale zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem SC Magdeburg tickert SPOX heute live und detailliert mit. Ihr verpasst keine wichtige Spielaktion, kein Tor, keine Zwei-Minuten-Strafe. Pünktlich vor Spielbeginn wird auf der Website der Liveticker angezeigt.

Handball - DHB-Pokal: Das Final Four im Überblick