Im Halbfinale des DHB-Pokals stehen sich heute der SC Magdeburg und der TBV Lemgo Lippe gegenüber. Bei SPOX könnt Ihr live mit dabei sein.

Halbfinale im DHB-Pokal! Wer sichert sich heute das Finalticket - der SC Magdeburg oder der TBV Lemgo Lippe? SPOX tickert das Duell live mit.

Handball - SC Magdeburg vs. TBV Lemgo: Halbfinale im DHB-Pokal heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Final Four ist eröffnet, am heutigen ersten Tag steigen die beiden Halbfinalspiele. Im zweiten stehen sich der SC Magdeburg und der TBV Lemgo Lippe gegenüber. Die beiden Spiele in der Bundesliga gewann der amtierende Meister aus Magdeburg und ist heute daher der klare Favorit.

Vor Beginn: Gespielt wird das Halbfinale in der Kölner Lanxess Arena. Um 19 Uhr geht es los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Halbfinale im DHB-Pokal zwischen dem SC Magdeburg und dem TBV Lemgo Lippe.

Handball - SC Magdeburg vs. TBV Lemgo: Halbfinale im DHB-Pokal heute im TV und Livestream

Das Spiel wird heute von Sky im Pay-TV auf Sky Sport News HD, Sky Sport Mix und Sky Sport 6 (HD) sowie im kostenlosen Livestream bei skysport.de und in der Sky-Sport-App übertragen.

