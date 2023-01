Die deutschen Handballprofis kämpfen bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden um den Weltmeistertitel. SPOX zeigt Euch, wie hoch die Prämien für den Turniergewinn sind.

Die Handball-Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden gilt seit Mittwoch als offiziell eröffnet, am heutigen Freitag war auch bereits die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal im Einsatz. Gegen Katar reichte ein 31:27-Sieg für die ersten zwei Punkte in der Gruppe E, in der auch Serbien und Algerien sind.

Insgesamt nehmen 32 Nationen an der 28. Austragung des prestigeträchtigsten Handball-Turniers teil, die alle dasselbe Ziel im Auge haben - den WM-Pokal. Doch die Trophäe selbst ist nicht das Einzige, das dabei auf dem Spiel steht. Das DHB-Team darf sich bei einem guten Abschneiden nämlich auch auf eine Prämie freuen.

Wie hoch diese ist, zeigt Euch SPOX im Folgenden.

Handball - Prämien bei der WM 2023: Wie viel bekommen die deutschen Spieler?

Bereits vor dem Abflug nach Polen hatte sich Kapitän Johannes Golla mit den DHB-Vorständen Benjamin Chatton und Axel Kromer zusammengesetzt, um die Prämien zu besprechen. Der BILD am Sonntag teilte der Kreisläufer diesbezüglich mit: "Werden uns nach den Island-Spielen hinsetzen und da sicher eine vernünftige Lösung finden. Auch da haben wir uns auf eine vernünftige Art und Weise geeinigt. Mir ist nur wichtig, dass jeder Spieler eine gewisse Wertschätzung erfährt für das, was jeder leistet. Wenn wir das auf ein Blatt Papier bekommen können, werden wir uns auch einigen."

© getty Das DHB-Team ist mit einem Sieg in die WM 2023 gestartet.

Eine Einigung zum Thema Prämien soll es bereits geben. Wie die Sport Bild berichtet, bekommt das Team von Bundestrainer Alfred Gislason beim Gewinn der Weltmeisterschaft 500.000 Euro - das Geld soll jedoch nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Mitarbeiter rund ums Team sein. Der zweite Platz wird dem Bericht zufolge mit 380.000 Euro belohnt, der dritte mit 260.000 Euro. Für Platz vier sollen die deutschen Handballer 140.000 Euro erhalten. Dabei wurde die Prämie, die die Internationale Handballföderation (IHF) den Top 4 ausschüttet, noch nicht einmal beachtet. Der Weltmeister etwa kriegt dadurch weitere 100.000 Euro.

Handball, WM 2023: Der Spielplan der Vorrundengruppe E

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 13.01.2023 18.00 Uhr Deutschland 31:27 Katar Spodek, Katowice 13.01.2023 20.30 Uhr Serbien Algerien Spodek, Katowice 15.01.2023 18.00 Uhr Deutschland Serbien Spodek, Katowice 15.01.2023 20.30 Uhr Katar Algerien Spodek, Katowice 17.01.2023 18.00 Uhr Algerien Deutschland Spodek, Katowice 17.01.2023 20.30 Uhr Katar Serbien Spodek, Katowice

Handball, WM 2023: Die Tabelle