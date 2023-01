Deutschland startet heute gegen Katar in die Handball-WM 2023. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Handball-WM 2023, Vorrunde 1. Halbzeit 2. Halbzeit Gesamtstand Deutschland 4 0 4 Katar 2 0 2

Handball WM: Deutschland vs. Katar JETZT im Liveticker

2.: Tor für Deutschland, 1:1 durch Kai Häfner

2.: Bundestrainer Alfreð Gislason schickt offensiv Lukas Mertens, Julian Köster, Juri Knorr, Kai Häfner, Patrick Groetzki und Johannes Golla auf das Feld. Andreas Wolff hütet den Kasten.

1.: Tor für Katar, 0:1 durch Ahmad Madadi. Ahmad Madadi markiert den ersten Treffer der Kataris durch einen verwandelten Siebenmeter.

1.: Auf gehts - als Schiedsrichtergespann sind die erfahrenen Kroaten Matija Gubica und Boris Milosevic dabei!

Handball WM: Deutschland vs. Katar JETZT im Liveticker - Spielbeginn

Vor Beginn: Seit wenigen Augenblicken stehen beide Mannschaften auf der Platte und werden vom Hallensprecher vorgestellt. Es folgen die jeweiligen Nationalhymnen, ehe es dann losgehen kann.

Vor Beginn: Bei den Kataris, die in der Vergangenheit oft durch sehr international aufgestellte Nationalteams aufgefallen sind, fehlt mit Frankis Marzo ein ganz wichtiger Spieler. Der einst für Kuba spielende Rückraum-Shooter wurde 2021 noch Torschützenkönig und ist wohl aufgrund von Unstimmigkeiten nicht an Bord. Stattdessen liegt die größte Last nun auf den Schultern des 35-Jährigen Rafael Capote, der ebenfalls aus Kuba stammt und als gefährlichster Rückraumschütze des Asienmeisters gilt. Auch Anadin Suljakovic, Torhüter der HSG Wetzlar, steht im Aufgebot von Valero Rivera.

Vor Beginn: Mit Andreas Wolff, Rune Dahmke, Simon Ernst, Kai Häfner und Jannik Kohlbacher sind nur noch fünf Spieler aus dem siegreichen EM-Aufgebot von 2016 übrig. Zwei knappen Testspiele gegen Island (30:31/33:31) haben aber gezeigt, dass auch mit dem neuformierten Team einiges möglich ist. Vor allem der erst 22 Jahre alte Rückraumspieler Juri Knorr von den Rhein-Neckar Löwen spielte sich dabei in den Vordergrund und könnte zur Schlüsselfigur werden. Als Minimalziel peilt der DHB den Einzug ins Viertelfinale an, um sich im Hinblick auf die Olympia-Qualifikation 2024 in eine gute Ausgangsposition zu bringen.

Vor Beginn: Dass es die DHB-Auswahl zum Auftakt wohl kaum mit einer Laufkundschaft zu tun haben wird, dürfte bei einem Blick in die jüngere Vergangenheit klar sein. Sowohl im WM-Viertelfinale 2015 als auch im WM-Achtelfinale 2017 beendete der amtierende Asienmeister alle deutschen Titelträume. In die Kategorie der ´Exoten´ sollte man die Mannschaft des spanischen Star-Trainers Valero Rivera deswegen keinesfalls stecken. ´Katar ist unangenehm zu bespielen. Sie kommen viel über ihre Wurfstärke und körperlich starke Spieler´, warnte unter anderem der deutsche Kapitän Johannes Golla vor dem Turnierstart.

Vor Beginn: Für die deutschen Handballer um Kapitän Johannes Golla beginnt das WM-Abenteuer mit dem Auftaktspiel in der Vorrundengruppe E gegen Asienmeister Katar. Nach sieben Turnieren ohne Medaille ist der Hunger auf ein neues Wintermärchen beim Team von Bundestrainer Alfred Gislason groß.

Vor Beginn: Der Anwurf im polnischen Kattowitz ist um 18 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des WM-Spieles zwischen Deutschland und Katar.

Handball WM: Deutschland vs. Katar heute live im TV und Livestream

Deutschland gegen Katar wird heute live im Free-TV vom ZDF übertragen. Darüber hinaus bietet der öffentlich-rechtliche Sender auf zdf.deeinen kostenlosen Livestream an.

Mit sportdeutschland.tv ist ein weiterer Anbieter heute mit einem Livestream zur Stelle. Der Turnierpass, mit dem alle 112 Spiele geschaut werden können, kostet 15 Euro.

