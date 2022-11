Zweite Partie für die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen bei der Hauptrunde der EM 2022. Nach dem Sieg gegen die Niederlande wartet nun Frankreich auf das DHB-Team. Wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Ein weiteres Do-or-Die-Spiel steht für die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen bei der EM 2022 auf dem Programm. Bei dem Turnier in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro wartet auf das DHB-Team am heutigen Dienstag um 20.30 Uhr Frankreich. Die Westeuropäerinnen führen augenblicklich die Hauptrunden-Gruppe 2 mit vier Punkten an.

Bisher war das Turnier für das Team von Trainer Markus Gaugisch äußerst enttäuschend verlaufen. Die Vorrunde schloss man nach Niederlagen gegen Montenegro und Spanien mit lediglich zwei Punkten ab. Keinen davon nahm man allerdings mit in die Hauptrunde, da der einzige Sieg gegen die ausgeschiedenen Polen erzielt wurde. Eine große Hypothek: In der Hauptrunde zählen nun nur Siege, um die theoretische Halbfinalchance noch zu wahren. Auch gegen Frankreich muss ein Erfolg her.

Ob das DHB-Team den Schwung aus dem klaren 36:28-Sieg gegen die Niederlande mitnehmen kann, könnt Ihr live verfolgen. Wie genau Euch das gelingt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

© getty Als ein harter Kampf entpuppt sich die Handball-EM für das DHB-Team.

Handball EM der Frauen, Übertragung: Deutschland vs. Frankreich heute live im TV und Livestream

Bei der Übertragungssituation bleibt alles beim Alten: Der Online-Sender sportdeutschland.tv ist für die Übertragung der EM-Partien zuständig. Sämtliche Livebilder vom Turnier bekommt Ihr übrigens kostenlos im Livestream des Anbieters. Für die Begleitung des Spiels der deutschen Mannschaft gegen Frankreich ist das folgende Team zuständig:

Kommentator: Tobias Schimon

Tobias Schimon Expertin: Ina Großmann

Handball EM der Frauen, Übertragung: Deutschland vs. Frankreich heute im Liveticker

Auch im Liveticker könnt Ihr das Spiel ohne Probleme verfolgen. SPOX begleitet Euch schriftlich durch die 60 Minuten Spielzeit.

Hier kommt Ihr zum Liveticker des Spiels Deutschland vs. Frankreich.

Handball EM der Frauen: Alle Infos zum Spiel

Spiel: Deutschland vs. Frankreich

Deutschland vs. Frankreich Turnier: Handball-Europameisterschaft 2022

Handball-Europameisterschaft 2022 Runde: Hauptrunde

Hauptrunde Spieltag: 3. Spieltag

3. Spieltag Datum: 15. November 2022

15. November 2022 Ort: Sportski centar Boris Trajkovski, Skopj

Sportski centar Boris Trajkovski, Skopj Livestream: sportdeutschland.tv

Liveticker: SPOX

Handball EM der Frauen: Der Spielplan in der Hauptrunde