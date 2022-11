Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen trifft heute im zweiten EM-Gruppenspiel auf Montenegro. SPOX tickert das Spielgeschehen live mit.

Nach dem Sieg gegen Polen wollen die DHB-Frauen heute gegen Gastgeber Montenegro den zweiten Sieg bei der Europameisterschaft einfahren. Ob es ihnen gelingt, könnt Ihr im Liveticker bei SPOX mitverfolgen.

Handball EM der Frauen: Deutschland vs. Montenegro heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die DHB-Frauen sind vorgestern mit einem 25:23-Sieg über Polen in die 15. Handball-Europameisterschaft der Frauen gestartet. Heute wartet mit Montenegro nicht nur einer von dreien EM-Gastgebern (die anderen sind Slowenien und Nordmazedonien), sondern auch die zweite Mannschaft in der Gruppe D, die am 1. Spieltag einen Sieg einfahren konnte. Die Montenegrinerinnen setzten sich am Samstag gegen Spanien mit 30:23 durch.

Vor Beginn: Die Partie des 2. Spieltags geht um 18 Uhr los. Als Spielstätte dient das Sportski centar Morača in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum EM-Gruppenspiel der Frauen zwischen Deutschland und Montenegro.

Handball EM der Frauen: Deutschland vs. Montenegro heute im TV und Livestream

Verantwortlich für die Übertragung heute ist der Streamingdienst Sportdeutschland.tv, der das Spiel gegen Montenegro, aber auch alle anderen des Turniers, live und kostenlos anbietet. Als Kommentator fungiert Tobias Schimon, ihn unterstützt dabei die Expertin und Ex-Nationalspielerin Ina Großmann.

