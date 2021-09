In der Champions League ist der THW Kiel heute am 3. Spieltag in Montpellier gefordert. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Die Handball Champions League heute live auf DAZN - Sichere dir jetzt noch den kostenlosen Probemonat

Handball Champions League heute live: Montpellier vs. THW Kiel - Datum, Uhrzeit, Austragungsort und die wichtigsten Infos

Keine Pause für den THW Kiel! Der Rekordmeister spielt heute in der Champions League bei Montpellier HB. Die Partie des 3. Spieltags beginnt um 20.45 Uhr in der Sud de France Arena.

Während die Kieler Handballer mit zwei Siegen perfekt in die neue Champions-League-Saison gestartet sind, steht für Montpellier erst ein Punkt auf der Habenseite. Auch deshalb herrscht bei dem erfolgsverwöhnten Verein etwas Krisenstimmung. Unterschätzen wird der THW den heutigen Gegner aber keinesfalls. "Dieser Gegner hat sich über die starke französische Liga qualifiziert", warnte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Für die in Bestbesetzung antretenden Kieler wäre ein weiterer Erfolg ein großer Schritt nach vorne. Nach Abschluss der Gruppenphase qualifizieren sich nämlich nur die zwei besten Teams der Gruppe A vorzeitig für das Viertelfinale.

Handball Champions League heute live: Montpellier vs. THW Kiel im TV und Livestream sehen

Live im Free-TV wird Montpellier vs. Kiel heute nicht übertragen. Pro Spieltag wird in Deutschland zwar eine Partie mit deutscher Beteiligung vom Privatsender ServusTV im frei empfangbaren TV gesendet, in dieser CL-Woche war dies aber die gestrige Partie der SG Flensburg-Handewitt.

Eine Liveübertragung wird es heute dennoch geben - und zwar bei DAZN. Der Streamingdienst ist auch in dieser Saison im Besitz der Übertragungsrechte an den Spielen aus der Königsklasse des europäischen Handballs. Die Übertragung mit Kommentator Uwe Semrau beginnt heute kurz vor dem Anwurf um 20.45 Uhr.

Neben der Champions League im Handball seht Ihr bei DAZN auch die Champions League im Fußball - und zwar fast alle Spiele. Das "Netflix des Sports" hat aber auch noch zahlreiche weitere Topligen und -Events aus der ganzen Welt des Sports zu bieten. Einige Beispiele gefällig: Alle Freitags - und Sonntagsspiele der Bundesliga, Topspiele aus der Primera Division, Serie A und Ligue 1, die NFL, Boxen, Darts, MMA, Tennis, und noch vieles mehr.

Aufgepasst: Wer bis jetzt noch kein DAZN-Abo abgeschlossen hat, kann heute zum letzten Mal einen kostenlosen Probemonat abschließen. Das Angebot gibt es nämlich ab 1. Oktober nicht mehr. Der Probemonat kann jederzeit gekündigt werden, weshalb keine weiteren Kosten auf Euch zukommen werden.

Ihr könnt nach Ablauf des Probemonats aber auch ein reguläres Abo abschließen. Ein jederzeit kündbares Monatsabo kostet 14,99 Euro pro Monat, ein Jahresabo 149,99 Euro.

Noch ein Tipp: Mit der kostenlosen App könnt Ihr den Livestream von DAZN auf dem Endgerät Eurer Wahl abrufen - auch bei Euch daheim auf dem Smart-TV.

Handball Champions League heute live: Montpellier vs. THW Kiel heute im Liveticker

SPOX bietet auch in dieser Saison der Champions League bei jedem Spiel der deutschen Mannschaften einen ausführlichen Liveticker an. In diesem schildern wir Euch den Spielverlauf im Minutentakt und haben stets das aktuelle Ergebnis für Euch parat.

Hier geht's zum Liveticker Montpellier HB - THW Kiel.

Handball Champions League: Tabelle der Gruppe A vor dem 2. Spieltag