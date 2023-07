Schalke 04: Rodrigo Zalazar verlässt Absteiger S04

Rodrigo Zalazar verlässt Schalke 04. Wie der Bundesliga-Absteiger am Freitag mitteilte, wechselt der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler mit sofortiger Wirkung zu Sporting Braga nach Portugal. Die Ablösesumme für den Uruguayer soll laut Medienberichten bei fünf Millionen Euro liegen.

"Nachdem Rodrigo uns mitgeteilt hat, den Verein nach zwei Jahren verlassen zu wollen, haben wir eine passende Lösung für alle Seiten gesucht. Wir haben klare wirtschaftliche Bedingungen gestellt, die Sporting Braga nun erfüllt hat", sagte Schalkes Sportdirektor Andre Hechelmann.

Dem früheren Frankfurter und St. Paulianer Salazar gelangen in 55 Pflichtspielen für die Knappen neun Treffer und 13 Torvorbereitungen. Mit dem Wechsel zum Tabellendritten der abgelaufenen Saison in Portugal wird Salazar künftig in der Champions-League-Quali statt in der 2. Bundesliga spielen.

Mit Lino Tempelmann verpflichteten die Königsblauen am Freitag bereits einen Ersatz für Salazar. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom SC Freiburg und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Tempelmann spielte in den vergangenen beiden Saisons auf Leihbasis beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg. In 62 Ligaspielen für den Club erzielte er sechs Tore und bereitete weitere sieben Treffer vor.

"Lino bringt ein sehr gutes athletisches Profil mit, ist dabei technisch stark und ballsicher in engen Räumen", sagte Trainer Thomas Reis: "Dazu verfügt er über ein gutes Gespür im Umschaltverhalten, was für unser Spiel sehr wichtig sein wird. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm."