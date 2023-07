Der Sommer ist endlich da und Ihr denkt trotzdem schon wieder nur an Fußball? Dann seid Ihr hier genau richtig: Zeitplan, Spiele, Start - hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zum Auftakt der neuen Saison der 2. Bundesliga wissen müsst.

Die letzte Saison der 2. Bundesliga ist längst vorüber, nun können wir unseren Blick nach vorn richten. Die kommende Spielzeit 2023/24 steht nämlich bereits in den Startlöchern.

Mit dabei sind auch fünf neue Mannschaften: Die Hertha aus Berlin sowie der FC Schalke 04 mussten den Weg nach unten aus der Bundesliga antreten. Elversberg, Osnabrück und Wehen Wiesbaden gelang der Aufstieg aus der dritten Liga.

Fünf neue Mannschaften bedeuten gleichzeitig auch, dass fünf Mannschaften die Liga verlassen haben. Darmstadt 98 und der SV Heidenheim sind in die erste Liga aufgestiegen, Sandhausen, Regensburg und Arminia Bielefeld sind in der kommenden Saison in Liga Nummer drei vertreten.

2. Bundesliga, Zeitplan, Spiele, Start: Wann geht die 2. Liga los?

Das Auftaktspiel der neuen Saison bestreiten die beiden Traditionsvereine Hamburger SV und Schalke 04 am 28. Juli. An den folgenden zwei Tagen, Samstag und Sonntag, werden schließlich die restlichen acht Duelle des ersten Spieltags ausgetragen.

2. Bundesliga: Spiele des 1. Spieltags

Datum Begegnung Anpfiff Freitag, 28. Juli Hamburger SV vs. Schalke 04 20.30 Uhr Samstag, 29. Juli 1. FC Kaiserslautern vs. FC St. Pauli 13.00 Uhr Samstag, 29. Juli Hannover 96 vs. SV Elversberg 13.00 Uhr Samstag, 29. Juli VfL Osnabrück vs. Karlsruher SC 13.00 Uhr Samstag, 29. Juli Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Magdeburg 13.00 Uhr Samstag, 29. Juli Fortuna Düsseldorf vs. Hertha BSC 20.30 Uhr Sonntag, 30. Juli Greuther Fürth vs. SC Paderborn 13.30 Uhr Sonntag, 30. Juli Hansa Rostock vs. 1. FC Nürnberg 13.30 Uhr Sonntag, 30. Juli Eintracht Braunschweig vs. Holstein Kiel 13.30 Uhr

2. Bundesliga, Zeitplan: Die Eckdaten der Saison 2023/24

1. Spieltag: 28. bis 30. Juli 2023

28. bis 30. Juli 2023 17. Spieltag: 15. bis 17. Dezember 2023

15. bis 17. Dezember 2023 18. Spieltag: 19. bis 21. Januar 2024

19. bis 21. Januar 2024 34. Spieltag: 19. Mai 2024

19. Mai 2024 Relegation, Hinspiele: 23. und 24. Mai 2024

23. und 24. Mai 2024 Relegation, Rückspiele: 27. und 28. Mai 2024

2. Bundesliga, Zeitplan, Spiele, Start: Wann geht die 2. Liga los? - Ewige Tabelle der 2. Bundesliga

Rang Verein Jahre Spiele S U N Tore Punkte 1 SpVgg Greuther Fürth 33 1160 463 319 378 1721:1484 1708 2 FC St. Pauli 31 1096 437 310 349 1618:1456 1621 3 Hannover 96 27 988 408 274 306 1641:1341 1498 4 Alemannia Aachen 28 1020 406 263 351 1491:1407 1481 5 Fortuna Köln 26 970 371 263 336 1589:1432 1376 6 SV Darmstadt 98 24 888 376 224 288 1425:1230 1352 7 Karlsruher SC 26 914 371 233 310 1431:1262 1346 8 Stuttgarter Kickers 23 864 350 214 300 1400:1199 1264 9 SC Freiburg 22 812 346 222 244 1266:1066 1260 10 1. FC Nürnberg 21 740 337 188 215 1202:937 1193

