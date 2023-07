Die 2. Bundesliga startet auch in diesem Jahr einige Wochen vor der Bundesliga. Warum das so ist, erfahrt Ihr hier in diesem Artikel.

Schon seit einigen Jahren terminiert die DFL den Start der 2. Bundesliga einige Wochen vor der Bundesliga. Auch in der Spielzeit 2023/24 ist das wieder der Fall. Genau drei Wochen bevor der FC Bayern München, Borussia Dortmund und Co. den Ligabetrieb aufnehmen, geht es im deutschen Unterhaus zur Sache.

2. Bundesliga: Warum beginnt die 2. Liga drei Wochen vor der Bundesliga?

Die Gründe für den früheren Saisonstart der 2. Bundesliga liegen vor allem in der medialen Vermarktung. So hatte das deutsche Unterhaus bei zeitgleichem Saisonbeginn mit der Bundesliga oft mit deren hoher Strahlkraft zu kämpfen. Heißt: Zu wenige Menschen verfolgten die Spiele der 2. Liga, wenn zeitgleich die Bundesliga startet.

Dieses Problem ging die DFL mit der Verlegung des Zweitliga-Starts um drei Wochen an. Nun können sich deutsche Fußball-Fans zumindest für die ersten drei Spieltage voll und ganz auf das deutsche Unterhaus konzentrieren, ehe es dann mit der Bundesliga losgeht.

Anfangs brachte das Vorgehen der DFL einiges an Kritik ein, mittlerweile gehört der verfrühte Start der 2. Bundesliga aber zum gewohnten Prozedere. Kritisch gesehen wird aber nach wie vor die teilweise zu geringe Regenerationsphase zwischen dem letzten Spiel der Vorsaison und dem Auftakt der neuen Spielzeit.

"Der frühe Start ist scheiße! Ich habe mit einigen Kollegen gesprochen. Niemand kann das verstehen. Normalerweise braucht ein Spieler fünf Wochen Urlaub und sechs Wochen Vorbereitung. Wir haben jetzt drei Wochen Urlaub und vier Wochen Vorbereitung", schimpfte Friedhelm Funkel einst.

© getty

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick

Datum Heim Gast Freitag, 28.07.2023, 20.30 Uhr Hamburger SV FC Schalke 04 Samstag, 29.07.2023, 13 Uhr 1. FC Kaiserslautern FC St. Pauli Samstag, 29.07.2023, 13 Uhr SV Wehen Wiesbaden 1. FC Magdeburg Samstag, 29.07.2023, 13 Uhr VfL Osnabrück Karlsruher SC Samstag, 29.07.2023, 13 Uhr Hannover 96 SV Elversberg Samstag, 29.07.2023, 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Hertha BSC Sonntag, 30.07.2023, 13.30 Uhr Eintracht Braunschweig Holstein Kiel Sonntag, 30.07.2023, 13.30 Uhr Hansa Rostock 1. FC Nürnberg Sonntag, 30.07.2023, 13.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth SC Paderborn

2. Bundesliga: Die Übertragung im TV und Livestream

Auch in der Spielzeit 2023/24 werden alle 306 Spiele der 2. Bundesliga live und exklusiv bei Sky Sport ausgestrahlt. Dort könnt Ihr wahlweise am TV oder via - ebenfalls kostenpflichtigem - Livestream dabei sein. Für Letzteren braucht Ihr auch ein Abo - entweder das reguläre für sky Go oder eines vom Streaming-Anbieter WOW.

Darüber hinaus wird, wie auch schon im vergangenen Jahr, die Partie am Samstagabend live und in voller Länge bei Sport1 im Free-TV gezeigt. Dort habt Ihr ebenfalls die Möglichkeit, auf einen Livestream zurückzugreifen.