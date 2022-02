Der 24. Spieltag der 2. Bundesliga wird heute mit zwei Partien eröffnet. Diese könnt Ihr hier im Konferenz-Liveticker verfolgen.

2. Bundesliga: Freitagskonferenz heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Paderborn ist gegen Erzgebirge Aue in der Favoritenrolle. Der Tabellenletzte aus Aue braucht dringend Punkte im Abstiegskampf, während Paderborn mit einem Sieg wieder an die Topklubs heranrücken könnte. Für Hannover und Kiel geht es darum, mit einem Sieg den Abstand auf den Relegationsplatz zu vergrößern. Für Spannung ist in der 2. Bundesliga heute also gesorgt!

Vor Beginn: Die Spiele SC Paderborn gegen Erzgebirge Aue und Hannover 96 gegen Holstein Kiel werden beide um 18.30 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Konferenz-Liveticker der beiden heutigen Spiele der 2. Bundesliga.

2. Bundesliga: Freitagskonferenz heute live im TV und im Liveticker

Die Übertragungsrechte für die Spiele der 2. Bundesliga liegen heute exklusiv bei Sky. Ihr könnt die Spiele sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz verfolgen. Hannover 96 gegen Holstein Kiel läuft auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 HD, SC Paderborn gegen Erzgebirge Aue auf Sky Sport Bundesliga 3 HD. Die Freitagskonferenz seht Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Alle drei Übertragungen beginnen um 18 Uhr und können zudem auch im Livestream von Sky verfolgt werden. Um die Livestreams öffnen zu können, benötigt Ihr entweder die SkyGo-App oder ein kostenpflichtiges SkyTicket (Option für Nicht-Kunden).

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle