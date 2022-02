Wer zeigt / überträgt HSV vs. Werder Bremen live im TV und Livestream?

Der Hamburger SV und Werder Bremen treffen am Sonntag im Spitzenspiel der 2. Bundesliga aufeinander. Doch wo wird das Spiel im TV und im Livestream gezeigt / übertragen? Das verraten wir Euch hier.

Auf dieses Spiel freut sich ganz Fußball-Norddeutschland! Am Sonntag, 27. Februar, kommt es in der 2. Bundesliga zum Nord-Klassiker zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen. Angepfiffen wird die Partie des 24. Spieltags um 13.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg.

HSV vs. Werder: In dieser Begegnung steckt seit Jahrzehnten viel Brisanz. Diese wird nun noch um einiges höher sein, treffen die beiden Klubs doch im Spitzenspiel der 2. Bundesliga aufeinander. Vor dem 24. Spieltag führt Bremen die Tabelle an, der HSV folgt mit nur einem Punkt weniger auf Platz zwei.

Werder Bremen ist in der 2. Bundesliga das Team der Stunde. Die letzte Niederlage datiert auf Ende November, seitdem blieb der SVW in acht aufeinanderfolgenden Spielen ungeschlagen. Doch auch der HSV ist gut in Form und mittlerweile seit sieben Partien ohne Niederlage. Um dem Traum vom Bundesliga-Aufstieg noch näher zu kommen, wollen beide Teams zumindest die Ungeschlagen-Serie ausbauen.

In der Hinrunde gewann der HSV in Bremen mit 2:0. Kann sich Werder für diese Niederlage revanchieren?

2. Bundesliga: Der 24. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts 25. Februar 18.30 Uhr SC Paderborn Erzgebirge Aue 25. Februar 18.30 Uhr Hannover 96 Holstein Kiel 26. Februar 13.30 Uhr Karlsruher SC FC Schalke 04 26. Februar 13.30 Uhr Hansa Rostock 1. FC Nürnberg 26. Februar 13.30 Uhr FC Ingolstadt FC St. Pauli 26. Februar 20.30 Uhr Dynamo Dresden SV Darmstadt 98 27. Februar 13.30 Uhr 1. FC Heidenheim SV Sandhausen 27. Februar 13.30 Uhr Jahn Regensburg Fortuna Düsseldorf 27. Februar 13.30 Uhr Hamburger SV Werder Bremen

Live übertragen wird das Spitzenspiel der 2. Bundesliga zwischen dem HSV und Werder Bremen am Sonntag exklusiv von Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt in dieser Saison alle Zweitligaspiele live im TV und im Livestream. Wer noch kein Kunde bei Sky ist, erhält HIER alle Infos zu dem momentan angebotenen Abo-Paketen.

Auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) beginnt die Übertragung des Nordderbys um 13 Uhr. Kommentator des Spiels ist Oliver Seidler. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) ist HSV vs. Werder Bremen Teil der Sonntagskonferenz der 2. Bundesliga. Die weiteren Partien sind 1. FC Heidenheim vs. SV Sandhausen und Jahn Regensburg vs. Fortuna Düsseldorf.

Sky zeigt das Einzelspiel und die Konferenz selbstverständlich auch im Livestream. Kunden des Pay-TV-Senders können diese über die App SkyGo ohne eine weitere Zuzahlung abrufen, mit dem kostenpflichtigen SkyTicket können sich alle Nicht-Kunden die Livestreams freischalten.

Wie gewohnt bleibt Ihr auch bei SPOX in Sachen 2. Bundesliga immer auf dem aktuellen Stand. Zum Spiel HSV gegen Werder Bremen gibt es einen ausführlichen Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker Hamburger SV - Werder Bremen.

Begegnung: Hamburger SV - Werder Bremen

Hamburger SV - Werder Bremen Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 24

24 Datum: 27. Februar

27. Februar Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Hamburg TV, Livestream: Sky, SkyGo, SkyTicket

Sky, SkyGo, SkyTicket Liveticker: SPOX

