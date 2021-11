Jahn Regensburg trifft am 13. Spieltag der 2. Bundesliga auf Hansa Rostock. Hier seht Ihr die komplette Begegnung im Liveticker.



Der Tabellenzweite Jahn Regensburg duelliert sich heute mit dem Aufsteiger Hansa Rostock. Kann Regensburg heute den Abstand auf die Spitze der Tabelle verringern? Hier erfahrt Ihr alles im Liveticker.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Gastgeber aus Regensburg ist aktuell, mit nur einem Punkt Rückstand in der Tabelle, ganz vorne mit dabei. Der Aufsteiger aus Rostock spielt jedoch auch eine gute Saison und ist aktuell zwölfter. Erst am letzten Mittwoch im Pokal trafen die beiden Teams das letzte Mal aufeinander. Erst im Elfmeterschießen konnte sich da Hansa Rostock mit 4:2 durchsetzen. Gelingt Jahn Regensburg heute die Revanche?

Vor Beginn: Die heutige Partie wird um 13.30 Uhr im Jahnstadion Regensburg in Regensburg angestoßen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Jahn Regensburg und Hansa Rostock.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Jahn Regensburg: A. Meyer - Saller, Nachreiner, S. Breitkreuz, Wekesser - Besuschkow, Gimber - Beste, Boukhalfa, Singh - D. Otto

A. Meyer - Saller, Nachreiner, S. Breitkreuz, Wekesser - Besuschkow, Gimber - Beste, Boukhalfa, Singh - D. Otto Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Meißner, Roßbach, Rizzuto - Fröde, Rhein - H. Behrens - Omladic, Mamba - Verhoek

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die heutige Begegnung zwischen Jahn Regensburg und Hansa Rostock wird im TV exklusiv bei Sky gezeigt.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Auf Sky Sport Bundesliga 5 und Sky Sport Bundesliga 9 seht Ihr die Partie live und in voller Länge. Auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 7 seht Ihr die Begegnung, zusammen mit den anderen Partien der 2. Liga am Samstag, in der Konferenz.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Bei Sky-Go, oder mit dem Sky Ticket, seht Ihr die Begegnung heute im Livestream. Alternativ könnt Ihr bei OneFootball die Partie als einmaligen Stream erwerben und so die Übertragung bei Sky sehen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle