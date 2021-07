Schalke 04 in der Kaderanalyse: Erfahrung ist Trumpf - was wird aus den Großverdienern?

Der FC Schalke 04 peilt nach dem desaströsen Abstieg aus der Bundesliga den sofortigen Wiederaufstieg an. Reichen die verpflichteten Veteranen zusammen mit den eigenen Jungspunden, um die 2. Liga nach nur einem Jahr wieder zu verlassen? Wir machen den Kadercheck.

FC Schalke 04 in der Kaderanalyse - Tor

Personal: Ralf Fährmann (Vertrag bis 2023), Michael Langer (bis 2022)

Ralf Fährmann (Vertrag bis 2023), Michael Langer (bis 2022) Fragezeichen: -

- Kandidaten: Timon Wellenreuther

Situation: Vor dem Start ins Trainingslager wurde der Kampf um die Nummer eins offen ausgerufen. Ralf Fährmann setzte sich am Ende gegen Markus Schubert durch. Beide hätten einen guten Eindruck hinterlassen. Am Ende entschied sich der neue Torwarttrainer Wil Coort aber für den 32-jährigen Routinier, der aus der eigenen Jugend stammt.

Schubert dagegen wurde am vergangenen Mittwoch abgegeben. Ablösefrei wechselt der 23-Jährige zu Vitesse Arnheim. Dadurch sparen die Königsblauen dem Vernehmen nach 1,8 Millionen Euro an Gehalt ein. Damit bleibt in Michael Langer aber nur ein weiterer Keeper als Backup für Fährmann.

Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder hat sich damit nur eine Woche vor dem Ligastart eine Baustelle aufgemacht. Mit nur zwei Keepern können die Königsblauen nämlich nicht in die Saison gehen.

FC Schalke 04 - Abgänge

Name Mannschaft Ablöse Markus Schubert Vitesse ablösefrei Jonas Carls SC Paderborn ablösefrei Bernard Tekpetey Ludogorets 900.000 Euro Steven Skrzybski Holstein Kiel ablösefrei Ahmed Kutucu Istanbul Basaksehir FK 500.00 Euro Frederik Rönnow Eintracht Frankfurt Leih-Ende Sead Kolasinac Arsenal FC Leih-Ende Kilian Ludewig RB Salzburg Leih-Ende William VfL Wolfsburg Leih-Ende Suat Serdar Hertha BSC 8 Mio. Euro Gonçalo Paciencia Eintracht Frankfurt Leih-Ende Benito Raman RSC Anderlecht 3 Mio. Euro Weston McKennie Juventus Turin 20,5 Mio. Euro Mark Uth 1. FC Köln ablösefrei Sebastian Rudy TSG Hoffenheim ablösefrei Klaas-Jan Huntelaar Karriereende - Nabil Bentaleb - - Alessandro Schöpf - - Benjamin Stambouli - - Bastian Oczipka - - Shkodran Mustafi - -

FC Schalke 04 in Gesprächen mit Timon Wellenreuther?

Dementsprechend wird S04 in den kommenden Wochen noch aktiv werden, ein Leihgeschäft soll dabei präferiert werden. Bislang kursieren aber wenige Kandidaten.

Sport1 zufolge könnte der Klub eine Rückholaktion von Timon Wellenreuther anstreben. Der 25-Jährige absolvierte während seiner Zeit auf Schalke zehn Einsätze für die Knappen.

Nachdem er ausgerechnet im Konkurrenzkampf mit Fährmann immer wieder den Kürzeren gezogen hatte, verließ er Gelsenkirchen. Aktuell steht er noch bis 2024 bei RSC Anderlecht unter Vertrag.

Angeblich möchte Wellenreuther den belgischen Klub verlassen. Neben Schalke sind offenbar noch zwei weitere europäische Klubs im Gespräch.