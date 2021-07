Liverpool will Schalkes Ozan Kabak nicht mal zum Schnäppchenpreis

Der FC Liverpool hat nach Informationen von SPOX und Goal die Möglichkeit ausgeschlagen, Ozan Kabak vom FC Schalke 04 für zehn Millionen Euro fest zu verpflichten.

Schalke ist auf die Reds zugekommen, denn der finanziell angeschlagene Bundesliga-Absteiger will unbedingt Ablösesummen einnehmen und gleichzeitig Spieler von der Gehaltsliste bekommen. Liverpool jedoch lehnte das Angebot ab.

Kabak war am letzten Tag des Wintertransferfensters von den Königsblauen nach Liverpool verliehen worden. Für dieses Geschäft kassierten die Schalker rund 1,5 Millionen Euro und vereinbarten mit dem Klopp-Klub eine fixe Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro, falls dieser den türkischen Nationalspieler fest verpflichten will. Mittlerweile ist S04 bereit, sich auf ein Geschäft für weniger als die Hälfte dieser Summe einzulassen.

Liverpool jedoch hat nicht mehr den Bedarf, einen weiteren Abwehrspieler zu holen. Mit Leipzigs Ibrahima Konate ist ein neuer Mann für die Defensivzentrale verpflichtet worden. Darüber hinaus stehen Virgil van Dijk, Joel Matip und Joe Gomez nach ihren überstandenen Verletzungen wieder zur Verfügung.

Kabak kam in der zweiten Saisonhälfte auf insgesamt 13 Einsätze für Liverpool und bildete dabei meist mit Nat Phillips ein solides Duo in der Innenverteidigung. Die letzten fünf Liga-Spiele verpasste er aufgrund einer Verletzung.