FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 reagiert auf Sane-Verletzung und verpflichtet Abwehrkante

Der FC Schalke 04 hat auf die Verletzung von Salif Sane reagiert und sich wohl mit einer Abwehrkante verstärkt. Außerdem: S04 hat Benito Raman verkauft, muss allerdings einen Großteil der Ablösesumme wieder abgeben. News und Gerüchte rund um Schalke 04 gibt es hier.

FC Schalke 04, Gerücht: S04 reagiert auf Sane-Verletzung und verpflichtet Abwehrkante

Schalke 04 ist auf der Suche nach einem Abwehrspieler angeblich fündig geworden. Wie Sky berichtet, hat S04 den Belgier Dries Wouters vom KRC Genk verpflichtet.

Der 24-Jährige soll einen sechsstelligen Betrag kosten, der wohl nicht sofort überwiesen werden muss. Demnach sei die Ablösesumme an Einsätzen und Erfolgen gekoppelt.

In Gelsenkirchen wird er einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschreiben. Wouters kann sowohl in der Innenverteidigung, auf der linken Abwehrseite, als auch vor der Abwehr eingesetzt werden. Die 1,91 Meter große Abwehrkante soll demnach in den kommenden Tagen vorgestellt werden.

Wouters ist allerdings alles andere als in Topform. Seit November spielte er nur 45 Minuten, in der Rückrunde stand er lediglich dreimal im Kader der Belgier. Grund dafür soll sein, dass der neue Trainer des Klubs, John van den Brom, nicht von Wouters überzeugt gewesen sein soll.

Mit der Verpflichtung hat Schalke auf die Verletzung von Salif Sane reagiert. Sane musste nach anhaltenden Knieproblemen das Trainingslager verlassen, da er das Tempo laut Sportdirektor Rouven Schröder nicht mitgehen konnte.

Sane steht aber ohnehin auf der Verkaufsliste der Knappen. Außerdem arbeiten die Königsblauen laut Sky an einem Transfer von Matija Nastasic. Florenz sei demnach interessiert, der Deal werde sich aber wohl noch etwas ziehen.

FC Schalke 04, Gerücht: S04 muss Großteil der Raman-Ablöse an Fortuna Düsseldorf abgeben

Benito Raman verlässt den FC Schalke 04 und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem RSC Anderlecht in seiner belgischen Heimat an. Das teilte der Revierklub am Donnerstagabend in einer Pressemeldung offiziell mit.

"Benito hat uns offen kommuniziert, dass er seine Zukunft nicht mehr bei Schalke 04 sieht", erklärte Sportdirektor Rouven Schröder. "Deshalb ist es für beide Seiten positiv, mit dem Transfer zu Anderlecht eine vernünftige Lösung gefunden zu haben. Wir sind insbesondere mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zufrieden - sie bringen unseren Klub wieder einen Schritt nach vorne. Benito wünschen wir für seine sportliche und private Zukunft alles Gute."

Wie Sky und Bild allerdings berichten, muss Schalke einen Großteil der Ablösesumme gleich wieder abgeben. Demnach kassiert der Klub zwar von den Belgiern drei Millionen Euro. 2,5 Millionen Euro gehen allerdings sofort an Ramans Ex-Klub Fortuna Düsseldorf. Eine dementsprechende Klausel wurde damals beim Transfer vereinbart.

Die Königsblauen können dafür aber einen Großverdiener von der Gehaltsliste streichen. Rund 2,5 Millionen Euro soll Raman beim Bundesliga-Absteiger kassiert haben.

Raman war 2019 aus Düsseldorf für 7,5 Millionen zu S04 gewechselt. Insgesamt absolvierte er 55 Pflichtspiele für den Klub und war dabei an 16 Toren direkt beteiligt.

Schalke 04: Hoppe feiert US-Debüt mit Assist

Schalke-Stürmer Matthew Hoppe hat bei seinem Nationalmannschaftsdebüt für die USA beim 6:1-Sieg gegen Martinique beim Gold Cup eine Vorlage geliefert. Er stand dabei sogar in der Startelf von Nationaltrainer Gregg Berhalter.

Nach 58 Minuten war für Hoppe beim Stand von 3:0 Schluss. Die USA ist nun für die K.o.-Phase qualifiziert. Schon vor dem Turnierstart war klar, dass Hoppe dadurch den Schalker Saisonstart in Liga zwei verpassen wird.

