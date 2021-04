2. Liga heute live: KSC - Erzgebirge Aue im TV, Livestream und Liveticker

Heute findet in der 2. Liga das Nachholspiel zwischen dem Karlsruher SC und Erzgebirge Aue statt. Wir erklären Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

KSC - Erzgebirge Aue: Termin, Ort, Infos

Nachholspiel in der 2. Liga! Am heutigen Montag, 26. April, treffen im Karlsruher Wildparkstadion der KSC und Erzgebirge Aue aufeinander. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Das Spiel hätte bereits vor zwei Wochen am 29. Spieltag der 2. Liga stattfinden sollen, wegen mehrerer positiver Coronafälle im Lager des KSC musste es aber auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Heute steigt also der zweite Versuch.

Der KSC kehrte am vergangenen Freitag nach 14-tägiger Quarantäne und nur wenigen Trainingseinheiten mit einem 2:2 gegen Schlusslicht Würzburger Kickers in den Spielbetrieb der 2. Liga zurück. In der wegen vieler Verschiebungen sehr unüberschaubaren Tabelle der 2. Liga steht der KSC auf Platz acht. Der Aufstieg ist bei den Badenern dennoch ein Thema. Um dies zu verdeutlichen: Der HSV auf Platz drei hat nur acht Punkte mehr - und das bei zwei gespielten Partien mehr. Legt der KSC jetzt eine Siegesserie hin, kann der Aufstieg theoretisch noch realisiert werden.

Dies ist bei Erzgebirge Aue nicht mehr der Fall. Durch den Auswärtssieg bei Eintracht Braunschweig am vergangenen Freitag hat Aue den Klassenerhalt aber bereits perfekt gemacht. Der KSC scheint Aue zu liegen: Das Hinspiel endete 4:1.

KSC - Erzgebirge Aue: Die 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Ihr wollt KSC gegen Erzgebirge heute live im TV oder im Livestream sehen? Dann seit Ihr bei Sky bei der richtigen Adresse. Der Pay-TV-Sender zeigt als exklusiver Inhaber der Live-Übertragungsrechte alle Spiele der 2. Liga - und damit natürlich heute auch KSC gegen Aue. Deshalb wird es auch heute keine Liveübertragung im Free-TV geben.

Los geht die Übertragung heute um 17.45 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Nach der Vorberichterstattung wird Sven Haist das Spiel kommentieren.

Nicht nur im Pay-TV bietet Sky heute das Spiel an, auch im Livestream wird die Begegnung gezeigt. Zwei Optionen gibt es, die den Zugang zum Livestream-Angebot von Sky ermöglichen - das SkyGo-Abonnement und das SkyTicket.

KSC - Erzgebirge Aue: Die 2. Liga heute im Liveticker

Natürlich bietet SPOX auch zum Spiel des KSC gegen Erzgebirge Aue einen Liveticker an. Schaut rein und verpasst keine Aktion aus dem Wildparkstadion!

Hier geht's zum Liveticker KSC - Erzgebirge Aue.

