WM 2022: Wann ist das Finale? - Datum, Anpfiff, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Mit der WM in Katar im Winter kommt es zu einem Novum im Fußball. Doch wann wird das WM-Endspiel eigentlich stattfinden? Und wo wird es zu sehen sein? Alle Infos zum Datum, Anpfiff, Ort und der Übertragung im TV und Livestream findet Ihr hier.

Ab dem 3. Dezember läuft die K.o.-Phase bei der WM in Katar. Ihren Höhepunkt findet die Weltmeisterschaft mit dem Finale am 18. Dezember, wenn der Weltmeister 2022 gekürt wird.

WM 2022: Wann ist das Finale? - Datum, Anpfiff, Ort

Anpfiff des Endspiels am 4. Adventssonntag ist bereits um 16 Uhr. Gespielt wird Lusail Iconic Stadium in Lusail, das 88.966 Zuschauern Platz bietet.

Spielrunde Termin Gruppenphase 21. November bis 2. Dezember Achtelfinale 3. bis 6. Dezember Viertelfinale 9. und 10. Dezember Halbfinale 13 und 14. Dezember Spiel um Platz drei 17. Dezember Finale 18. Dezember

WM 2022: Wann ist das Finale? - Wichtigste Infos

© getty Im Lusail Iconic Stadium findet am 18. Dezember das Finale der Weltmeisterschaft 2022 in Katar statt.

WM 2022: Wann ist das Finale? - Übertragung im TV und Livestream

Das Endspiel der Fußball-WM 2022 wird sowohl vom öffentlich-rechtlichen Sender ARD sowie vom Streamingdienst MagentaTV übertragen. Doch wann wird die Übertragung beginnen? Und wie kann man darauf zugreifen? SPOX hat die Antworten.

WM 2022: Wann ist das Finale? - Übertragung im Free-TV

Um das Duell der zwei besten Fußballnationen der Welt im kostenlosen linearen Fernsehen zu verfolgen müsst Ihr lediglich das Erste aufsuchen. Auf dem Kanal wird man sich bereits ab 15 Uhr und damit ab zirka einer Stunde vor Spielbeginn der Vorberichterstattung widmen. Als Expertin wird wie gewohnt die ehemalige Welttorhüterin Almuth Schult im Einsatz sein.

WM 2022: Wann ist das Finale? - Übertragung im kostenlosen Livestream

Parallel dazu zeigt die ARD das Spiel auch im kostenlosen Stream über die hauseigene Mediathek. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dahin.

Eine Alternative zum ÖRR stellt die Streamingplattform MagentaTV dar. Die Telekom-Tochter ist der Hauptlizenzinhaber aller WM-Spiele in diesem Jahr und hat damit selbstverständlich auch das Finale in petto. Um auf die Übertragung jedoch zugreifen zu können, müsst Ihr in Besitz des entsprechenden Abonnements sein. Der günstigste Tarif, MagentaTV Flex, beläuft sich auf zehn Euro pro Monat. Hier erfahrt Ihr alles Weitere.

Auch bei MagentaTV wird die Berichterstattung zum Spiel um 15 Uhr Fahrt aufnehmen. Wer als Kommentator das Spiel begleiten wird, ist derzeit noch unklar.

WM 2022: Wann ist das Finale? - Die Spiele im Achtelfinale

Termin Begegnung Ergebnis Samstag, 3. Dezember, 16 Uhr Niederlande - USA 3:1 Samstag, 3. Dezember, 20 Uhr Argentinien - Australien 2:1 Sonntag, 4. Dezember, 16 Uhr Frankreich - Polen 3:1 Sonntag, 4. Dezember, 20 Uhr England - Senegal 3:0 Montag, 5. Dezember, 16 Uhr Japan - Kroatien 1:1 n. V., 1:3 i. E. Montag, 5. Dezember, 20 Uhr Brasilien - Südkorea 4:1 Dienstag, 6. Dezember, 16 Uhr Marokko - Spanien -:- Dienstag, 6. Dezember, 20 Uhr Portugal - Schweiz -:-

WM 2022: Wann ist das Finale? - Die letzten Weltmeister

