WM 2022: Head-to-Head zum Finale Argentinien - Frankreich: Mehr als Lionel Messi vs. Kylian Mbappé

Argentinien gegen Frankreich, Lionel Messi gegen Kylian Mbappé - wer holt sich den WM-Titel? Im Head-to-Head zeigt sich: Es wird im Finale auf Kleinigkeiten ankommen.

Beim Endspiel am Sonntag im Lusail-Stadium (16 Uhr im LIVETICKER ) sind natürlich alle Augen auf das Duell der beiden Topstars Lionel Messi und Kylian Mbappé gerichtet. Und wer schnappt sich den Titel? Unser Head-to-Head liefert Antworten.

Argentinien gegen Frankreich - das klingt nach Klassiker! Doch erst zum vierten Mal treffen die beiden Nationen bei einer WM aufeinander. Beim bislang letzten Duell im Achtelfinale 2018 setzte sich Frankreich in einem Torspektakel mit 4:3 durch. Insgesamt hat aber Argentinien mit zwei Siegen (in den WM-Vorrunden 1930 und 1978) die Nase vorn.

Lloris steigt mit seinem 20. WM-Einsatz im Finale zum alleinigen Rekord-Torhüter auf und überflügelt damit Manuel Neuer, der den Rekord erst in der Gruppenphase geknackt hatte. Und auch dank seiner Leistungen führte der Weg des Titelverteidigers erneut ins Finale: Mit starken Paraden gegen England im Viertelfinale war der Spurs-Keeper einer der Erfolgsgaranten. Punkt für beide: 1:1.

Elfer-Held vs. Rekord-Keeper - doch das Duell der beiden Torhüter ist mehr als das. Argentiniens Schlussmann verhalf mit seinen zwei parierten Elfmetern im Viertelfinal-Krimi gegen die Niederlande den Argentiniern zum Sprung ins Halbfinale. Der 30-Jährige von Aston Villa präsentierte sich auch sonst als reaktionsstarker Rückhalt auf der Linie, der den Luftraum in seinem Sechzehner ebenfalls kontrolliert.

Der gelernte Innenverteidiger Koundé hat sich als Rechtsverteidiger festgespielt, weil Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard in der Gunst von Trainer Didier Deschamps ins Hintertreffen geraten ist. Koundé liefert solide Leistungen ab. Gegen Polen vergaß er allerdings vor Anpfiff, seine Halskette abzulegen und sorgte damit ungewollt für Aufsehen. Einen Rüffel seines Trainers gab es obendrein. Punkt für Argentinien: 2:1.

Argentiniens Rechtsverteidiger spielte sich mit seinem Führungstor gegen die Niederlande verstärkter in den Fokus. Auch sonst absolviert der fleißige Atlético-Profi eine starke WM, gegen Polen lieferte Molina zudem noch einen Assist.

Auf französischer Seite spielt Varane eine ebenso zentrale Rolle für die Defensive der Franzosen, die allerdings im Halbfinale gegen Marokko zum ersten Mal in diesem Turnier ohne Gegentor blieb. Varane ist zudem angeschlagen: Laut AFP fehlte der United-Verteidiger im Freitagstraining neben Kingsley Coman und Ibrahima Konaté aufgrund von Erkältungssymptomen. Immerhin war er am Samstag wieder dabei. Punkt für Argentinien: 3:1.

Bayern-Verteidiger Upamecano hat sich mit stabilen Leistungen bei der WM seinen Platz in der Stammelf verdient, im Halbfinale saß er leicht angeschlagen nur auf der Bank. Für das Finale sollte der 24-Jährige wieder fit sein. Ganz enge Kiste, Punkt geht knapp an Frankreich: 3:2 nur noch für Argentinien.

Der 35-jährige Otamendi erlebt bei der WM seinen x-ten Frühling. Schon vor dem Turnier präsentierte sich der Routinier bei Benfica in Topform. Diese unterstrich er auf dem Weg ins Finale, wo nun die Krönung seiner Karriere folgen könnte.

Frankreichs Theo Hernández ist nach der schweren Knieverletzung seines Bruders Lucas links in der Viererkette der Franzosen gesetzt. Gegen Marokko ebnete Hernández den Franzosen mit seinem frühen Führungstor zudem den Weg ins Endspiel. Punkt für Frankreich: Ausgleich zum 3:3.

DEFENSIVES MITTELFELD

Enzo Fernández vs. Aurélien Tchouameni

Der Mittelfeldspieler von Benfica ist eine der Entdeckungen der WM, dabei rückte er erst im dritten Gruppenspiel in die Startelf. Der 21-Jährige hat sich in den Fokus zahlreicher Topklubs gespielt und gilt als künftiger Star als Box-to-Box-Spieler. Besonders Liverpool soll an Férnandez dran sein.

Tchouameni ist Frankreichs Pendant zu Fernández, nur dass der 22-Jährige schon im vergangenen Sommer für 80 Millionen Euro von Monaco zu Real Madrid ging. Bei der WM trat Tchouameni gegen England auch schon als Torschütze in Erscheinung. Umkämpftes Duell, Fernández holt den Punkt für Argentinien: 4:3.