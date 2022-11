Alle Weltmeisterschafts-Endspiele im Überblick: WM-Sieger und Finalisten

Wer war noch gleich 1930 Fußball-Weltmeister? Und wen besiegte der Weltmeister damals im Finale? SPOX liefert Antworten in der Übersicht zu allen Weltmeisterschafts-Endspielen seit 1930: Wer erreichte in welchem Gastgeber-Land in der Vergangenheit das Finale? Und wer siegte im Spiel um Platz 3?

Außer Brasilien stand keine Fußball-Nation so oft im Finale einer Weltmeisterschaft wie Deutschland. Acht Mal erreichten die Männer mit dem Adler auf der Brust das Endspiel einer Endrunde. 1954, 1974, 1990 und zuletzt 2014 gewannen die deutschen Kicker den Pokal. Nur Brasilien (5) und Italien, das vier von sechs Endspielen gewann, waren ähnlich erfolgreich wie das DFB-Team.

WM 1930 in Uruguay

Weltmeister: Uruguay

Finale: Uruguay - Argentinien 4:2

Uruguay - Argentinien 4:2 Spiel um Platz 3: ---

WM 1934 in Italien

Weltmeister: Italien

Finale: Italien - CSSR 2:1 n.V.

Italien - CSSR 2:1 n.V. Spiel um Platz 3: Deutschland - Österreich 3:2

WM 1938 in Frankreich

Weltmeister: Italien

Finale: Italien - Ungarn 4:2

Italien - Ungarn 4:2 Spiel um Platz 3: Brasilien - Schweden 4:2

WM 1950 in Brasilien

Weltmeister: Uruguay

Finale: Brasilien, Schweden, Uruguay und Spanien spielten den Titel in einer Endrunde aus

Brasilien, Schweden, Uruguay und Spanien spielten den Titel in einer Endrunde aus Spiel um Platz 3: ---

WM 1954 in der Schweiz

Weltmeister: Deutschland

Finale: Deutschland - Ungarn 3:2

Deutschland - Ungarn 3:2 Spiel um Platz 3: Österreich - Uruguay 3:1

WM 1958 in Schweden

Weltmeister: Brasilien

Finale: Brasilien - Schweden 5:2

Brasilien - Schweden 5:2 Spiel um Platz 3: Frankreich - Deutschland 6:3

WM 1962 in Chile

Weltmeister: Brasilien

Finale: Brasilien - CSSR 3:1

Brasilien - CSSR 3:1 Spiel um Platz 3: Chile - Juguslawien 1:0

WM 1966 in England

Weltmeister: England

Finale: England - Deutschland 4:2 n.V.

England - Deutschland 4:2 n.V. Spiel um Platz 3: Portugal - UdSSR 2:1

WM 1970 in Mexiko

Weltmeister: Brasilien

Finale: Brasilien - Italien 4:1

Brasilien - Italien 4:1 Spiel um Platz 3: Deutschland - Uruguay 1:0

WM 1974 in Deutschland

Weltmeister: Deutschland

Finale: Niederlande - Deutschland 1:2

Niederlande - Deutschland 1:2 Spiel um Platz 3: Brasilien - Polen 0:1

WM 1978 in Argentinien

Weltmeister: Argentinien

Finale: Argentinien - Niederlande 3:1 n.V.

Argentinien - Niederlande 3:1 n.V. Spiel um Platz 3: Brasilien - Italien 2:1

WM 1982 in Spanien

Weltmeister: Italien

Finale: Italien - Deutschland 3:1

Italien - Deutschland 3:1 Spiel um Platz 3: Polen - Frankreich 3:2

WM 1986 in Mexiko

Weltmeister: Argentinien

Finale: Argentinien - Deutschland 3:2

Argentinien - Deutschland 3:2 Spiel um Platz 3: Frankreich - Belgien 4:2 n.V.

WM 1990 in Italien

Weltmeister: Deutschland

Finale: Deutschland - Argentinien 1:0

Deutschland - Argentinien 1:0 Spiel um Platz 3: Italien - England 2:1

Die Fußball-Weltmeisterschaften von 1930 bis 2006 © Imago 1/40 1930: Das erste WM-Finale aller Zeiten gewinnt Gastgeber Uruguay gegen Argentinien (4:2) © Imago 2/40 1934: Auch vier Jahre später gewinnt der Gastgeber. Italien schlägt die Tschechoslowakei mit 2:1 n. V. Trainer Vittorio Pozzo wird auf Händen getragen © Imago 3/40 1938: Vom Turnier in Frankreich hat nur das offizielle Plakat als Bild überlebt. Im Finale schlug Italien die Ungarn mit 4:2 © Imago 4/40 1950: In Brasilien sichert sich Uruguay erneut den Titel. In der Finalgruppe gewann man das entscheidende Spiel gegen den Gastgeber im Maracana mit 2:1 © Getty 5/40 1954: Das vielzitierte Wunder von Bern. Nach dem 3:2 im Finale gegen Ungarn fallen sich die deutschen Spieler kollektiv um den Hals © Imago 6/40 1958: Peles Stern geht auf. Im Finale gegen Gastgeber Schweden netzt der beste Fußballer aller Zeiten zum zwischenzeitlichen 3:1 ein © Imago 7/40 Ein Bild, das um die Welt ging. Der zweifache Torschütze Pele vergießt nach dem 5:2-Finalerfolg Freudentränen © Imago 8/40 1962: Der Titel-Doppelschlag der Selecao. Im Finale in Chile hieß der Gegner Tschechoslowakei, den man mit 3.1 besiegte © Imago 9/40 1966: Das legendäre Finale mit dem legendären Wembley-Tor. Hier klärt Keeper Hans Tilkowski im Strafraum gegen die Engländer © Imago 10/40 Am Ende hieß es 4:2 nach Verlängerung für die Truppe um Bobby Charlton, Gordon Banks und Geoff Hurst © Imago 11/40 1970: Das Jahrhundertspiel. Halbfinale zwischen Italien und Deutschland. Der eingewechselte Rivera besorgt in der 111. Minute das spielentscheidende 4:3 © Imago 12/40 Im Finale hatte die Squadra Azzurra jedoch das Nachsehen und wurde mit 4:1 von den Brasilianern abgefertigt. Hier trifft Jairzinho zum 3:1 © Imago 13/40 1974: Schlimmer konnte es nicht laufen. Johan Neeskens verwandelt im Finale schon in der 2. Minute einen Elfmeter zur 1:0 Führung für Holland © Imago 14/40 Doch die Deutschen schlugen zurück und drehten dank des Treffers von Gerd Müller zum 2:1 die Partie. Das Olympiastadion stand Kopf © Getty 15/40 Gastgeber Deutschland um Kapitän Franz Beckenbauer beim Posieren mit dem WM-Pokal © Imago 16/40 1978: Die Schmach von Cordoba. Nach der 2:3-Pleite gegen Österreich schleichen Rüdiger Abramczik und Rainer Bonhof betröppelt vom Platz © Imago 17/40 Im Finale bezwang Gastgeber Argentinien die Niederlande mit 3:1 nach Verlängerung. Der Spieler des Turniers, Mario Kempes, bejubelt sein 2:1 © Imago 18/40 Daniel Passarella präsentiert den WM-Pokal dem Publikum in Buenos Aires © Imago 19/40 1982: Die brutalste Szene des Turniers in Spanien. Toni Schumacher streckt Patrick Battiston im Halbfinale gegen Frankreich nieder © Imago 20/40 Im Finale war für Deutschland gegen Italien nichts zu machen. Torschützenkönig Paolo Rossi macht das 1:0 und dreht jubelnd ab © Imago 21/40 Nach dem 3:1-Finalsieg läuft Dino Zoff mit dem WM-Pokal durch das weite Rund des Madrider Bernabeu Stadions © Getty 22/40 1986: Die Hand Gottes. Im Viertelfinale gegen England erzielt Diego Maradona das 1:0 betrügerisch per Hand. Am Ende heißt's 2:1 für Argentinien © Imago 23/40 Im Finale lagen die Deutschen schon mit 0:2 zurück, ehe Rudi Völler zehn Minuten vor Schluss per Kopf den Ausgleich erzielte © Imago 24/40 Gebracht hat's leider nichts. Jorge Burruchaga erzielt nur drei Minuten später das 3:2 in Mexiko-Stadt und macht Argentinien zum Weltmeister. © Imago 25/40 Der Spieler des Turniers und damals der beste Kicker der Welt: Diego Maradona liebkost die Trophäe © Imago 26/40 1990: Die hässlichste Szene des Turniers. Hollands Frank Rijkaard bepöbelt und bespuckt den unschuldigen Rudi Völler. Deutschland siegt 2:1 © Getty 27/40 Der Schuss ins Glück. Andreas Brehme verwandelt im Finale gegen Argentinien den entscheidenden Elfmeter zum 1:0 in der 85. Minute © Imago 28/40 Wie war das schön! Brehme, Pierre Littbarski und Kapitän Lothar Matthäus schreien die Freude über den WM-Titel heraus © Getty 29/40 1994: Vom Regen in die Traufe. Thomas Häßler verliert das Kopfballduell gegen Jordan Letschkow, Bodo Illgner ohne Chance - Deutschland ist draußen © Getty 30/40 Im Finale in Los Angeles steht es zwischen Italien und Brasilien nach 120 Minuten 0:0. Roberto Baggio verschießt den entscheidenden Elfer... © Getty 31/40 ...und macht damit die Selecao zum ersten Mal seit 24 Jahren wieder zum Weltmeister © Imago 32/40 1998: Im Viertelfinale verliert Deutschland gegen Kroatien erst Christian Wörns nach diesem Foul und dann das Spiel mit 0:3 © Getty 33/40 Im Finale avanciert Frankreichs Zinedine Zidane zum Matchwinner. Sein Kopfball-Doppelpack bringt die Equipe Tricolore auf die Siegerstraße © Getty 34/40 Nach dem 3:0 über Brasilien reckt Bixente Lizarazu den Pokal in den Himmel von Paris © Getty 35/40 2002: Finale in Südkorea. Oliver Kahn lässt einen haltbaren Schuss von Rivaldo abprallen, Ronaldo ist zur Stelle und bringt Brasilien mit 1:0 in Führung © Getty 36/40 Ein weiteres Tor von Ronaldo besiegelt die 0:2-Niederlage der Deutschen. Kahn lehnt geknickt am Pfosten, bester Torhüter des Turniers wurde er dennoch © Getty 37/40 Rivaldo, Ronaldo und Gilberto Silva freuen sich in Yokohama über den fünften Weltmeistertitel für Brasilien © Imago 38/40 2006: Die wohl entscheidende Aktion im Finale in Berlin. Zidanes Kopfstoß gegen Marco Materazzi zieht die Rote Karte nach sich © Getty 39/40 Im Elfmeterschießen behielt Fabio Grosso gegen Fabien Barthez die Nerven und verwandelt zum 5:3 © Getty 40/40 Italien ist Weltmeister. Kapitän Fabio Cannavaro hält den Pokal in die Höhe. Mal sehen, wer ihm 2010 in Südafrika folgen wird

WM 1994 in den USA

Weltmeister: Brasilien

Finale: Brasilien - Italien 3:2 n.E.

Brasilien - Italien 3:2 n.E. Spiel um Platz 3: Schweden - Bulgarien 4:0

WM 1998 in Frankreich

Weltmeister: Frankreich

Finale: Brasilien - Frankreich 0:3

Brasilien - Frankreich 0:3 Spiel um Platz 3: Niederlande - Kroatien 1:2

WM 2002 in Japan und Südkorea

Weltmeister: Brasilien

Finale: Deutschland - Brasilien 0:2

Deutschland - Brasilien 0:2 Spiel um Platz 3: Südkorea - Türkei 2:3

WM 2006 in Deutschland

Weltmeister: Italien

Finale: Italien - Frankreich 5:3 n.E.

Italien - Frankreich 5:3 n.E. Spiel um Platz 3: Deutschland - Portugal 3:1

WM 2010 in Südafrika

Weltmeister: Spanien

Spanien Finale: Niederlande - Spanien 0:1 n.V.

Niederlande - Spanien 0:1 n.V. Spiel um Platz 3: Uruguay - Deutschland 2:3

WM 2014 in Brasilien

Weltmeister: Deutschland

Deutschland Finale: Deutschland - Argentinien 1:0 n.V.

Deutschland - Argentinien 1:0 n.V. Spiel um Platz 3: Brasilien - Niederlande 0:3

WM 2018 in Russland

Finale: Frankreich - Kroatien

Spiel um Platz 3: Belgien - England

Weltmeister von 1930 bis 2014 im Überblick