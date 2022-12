Das Finale der WM 2022 bestreiten am heutigen Tag Argentinien und Frankreich. SPOX begleitet für Euch das Weltmeisterschaftsendspiel in Katar hier im Liveticker.

Mit dem Finalspiel zwischen Argentinien und Frankreich endet heute die WM 2022 in Katar. Gelingt Weltmeister Frankreich die Titelverteidigung oder holt Lionel Messi mit Argentinien seinen ersten WM-Titel? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

WM 2022, Finale: Argentinien vs. Frankreich heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Duell zwischen Argentinien und Frankreich ist auch ein Aufeinandertreffen der beiden Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappé. Mit jeweils fünf Treffern führten die beiden ihre Mannschaften in das heutige Finale. Nach 1998 und 2018 könnte Frankreich heute seinen dritten WM-Titel holen. Auch Argentinien könnte sich heute zum dritten Mal als Weltmeister in die Geschichtsbücher eintragen. Die Argentinier gewannen die Weltmeisterschaft in den Jahren 1978 und 1986.

Vor Beginn: Das Finale der Weltmeisterschaft 2022 in Katar startet am heutigen Tag um 16.00 Uhr im Lusail Iconic Stadium in Lusail.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des WM-Endspiels zwischen Argentinien und Frankreich.

WM 2022, Finale: Argentinien vs. Frankreich heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Argentinien: E. Martinez - Romero, Otamendi, Li. Martinez - Molina, Acuna - E. Fernandez - de Paul, Mac Allister - Alvarez, Messi

E. Martinez - Romero, Otamendi, Li. Martinez - Molina, Acuna - E. Fernandez - de Paul, Mac Allister - Alvarez, Messi Frankreich: Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, Theo - Tchouameni, Rabiot - Griezmann - Dembelé, Giroud, Mbappé

WM 2022, Finale: Argentinien vs. Frankreich heute live im TV und Livestream

Im Free-TV zeigt die ARD heute das WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt mit seiner Übertragung des Endspiels um 15.00 Uhr. In der ARD-Mediathek und auf sportschau.de seht Ihr alternativ den kostenlosen Livestream der ARD.

Für die Übertragung des Weltmeisterschaftsfinales zwischen Argentinien und Frankreich zeigt sich MagentaTV zuständig. Dort starten die Vorberichte zum WM-Finale um 14.55 Uhr. Mit Eurem Laptop im Browser oder in der MagentaTV-App findet Ihr den kostenpflichtigen Livestream des Pay-TV-Senders.

