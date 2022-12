DFB-Team, News und Gerüchte - Antonio Rüdiger rechnet mit schwacher Leistung ab: "Letzte Gier fehlt uns einfach"

Antonio Rüdiger hat nach dem WM-Vorrunden-Aus knallhart mit der Leistung der deutschen Mannschaft abgerechnet. Ex-Nationalspieler Michael Ballack fordert eine schonungslose Aufarbeitung des Debakels. Oliver Bierhoff und Hansi Flick äußern sich zu ihrer Zukunft. Außerdem: Joshua Kimmich hat Angst, in ein mentales Loch zu fallen. Alle News und Gerüchte rund um das DFB-Team findet Ihr hier.

Weitere News zum DFB von den Vortagen:

DFB-Team, News: Rüdiger rechnet mit deutscher WM-Leistung ab

Innenverteidiger Antonio Rüdiger hat nach dem erneuten WM-Vorrunden-Aus der deutschen Mannschaft schonungslos mit der Leistung der DFB-Elf abgerechnet. "Wir stehen wieder bei Null. Das ist die harte Realität. Wir haben viel Talent, das ist schön und gut. Aber es gehört einfach mehr dazu. Es spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Da muss man sich verbessern, sonst kommt man nicht weiter. Diese letzte Gier, dieses Dreckige, das fehlt uns einfach", analysierte Rüdiger nach dem 4:2-Sieg gegen Costa Rica.

Vor allem in den Defensive und beim Thema Chancenverwertung habe das deutsche Team gravierende Schwächen aufgezeigt. "In beiden Mannschaftsteilen fehlt einiges. In so einem Spiel kassieren wir zwei Gegentore. Wir hatten viele Chancen und gehen am Ende nur mit vier Toren raus", sagte der Verteidiger, der sich auch selbst in die Pflicht nahm. "Ich kann mich da nicht rausnehmen. Als Mannschaft haben wir defensiv nicht funktioniert. Da gilt es daran zu arbeiten. Nach vorne machen wir es teilweise gut, aber bei Ballverlusten ist die Umschaltbewegung nach hinten einfach nicht gut."

So hätte es letztlich auch nicht an der Niederlage der Spanier im Parallelspiel gegen Japan gelegen, dass die deutsche Mannschaft schon nach der Gruppenphase ihre Koffer packen muss. "Ich kann und will das nicht auf Spanien schieben. Das erste Spiel gegen Japan jagt uns. Wir sind selbst Schuld." Trotz des enttäuschenden Abschneidens würde Rüdiger jedoch gerne mit Bundestrainer Hansi Flick weitermachen. "Auch wenn meine Meinung nichts daran ändert: Ich hoffe, dass er bleibt."

Die deutsche Nationalmannschaft war trotz eines 4:2-Sieges gegen Costa Rica am Donnerstagabend aus dem WM-Turnier in Katar ausgeschieden. Mit vier Punkten aus drei Spielen entschied am Ende das bessere Torverhältnis zugunsten der punktgleichen Spanier, die ihr Parallelspiel gegen Japan überraschend mit 1:2 verloren.

DFB-Team, News: Ballack fordert schonungslose Aufarbeitung

Ex-Nationalspieler Michael Ballack erwartet vom DFB eine schonungslose Aufarbeitung des WM-Debakels. "Es gehört beim DFB dazu, dass jede Position hinterfragt wird. Da gehört auch der Trainer dazu. Alle", sagte Ballack bei MagentaTV. Es gehe jetzt darum, "jeden Stein umzudrehen".

"Man darf nicht den gleichen Fehler wie 2018 machen. Als der Präsident sich kurz nach dem Ausscheiden hinstellt und sagt: Der DFB und sein Trainerteam analysieren das jetzt und dann macht Jogi weiter", meinte der Vize-Weltmeister von 2002.

Ballack forderte, "dass man wirklich Kritik intern und extern übt und dann zu einer Schlussfolgerung kommt. Und nicht vorgefertigt schon sagt: Wir machen so weiter."

DFB-Team, News: Müller lässt Zukunft offen, Neuer macht weiter

Thomas Müller hat noch nicht über die Fortsetzung seiner Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft entschieden. "Was die Zukunft betrifft, werde ich mir die nötige Zeit geben und ein paar Tage nachdenken", sagte der 33-Jährige nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM in Katar. Er werde sich mit seiner Frau Lisa und Bundestrainer Hansi Flick besprechen: "Dann werde ich mich dazu konkret äußern."

Unmittelbar nach dem Abpfiff des Spiels gegen Costa Rica (4:2) hatte Müller im TV noch seinen Abschied angedeutet. "Grundsätzlich habe ich meinen Emotionen da freien Lauf gelassen und beschrieben, was in mir vorgeht", sagte er nach seinem 121. Länderspiel (44 Tore).

Manuel Neuer hat hingegen noch Lust. Der 36 Jahre alte DFB-Kapitän wollte von einem Rücktritt trotz der dritten Turnier-Enttäuschung in Serie nichts wissen. "Solange ich eingeladen werde und meine Leistung zeige, kann ich das ausschließen", sagte Neuer.

DFB-Team, News: Bierhoff schließt Rücktritt aus

Oliver Bierhoff wird nach dem WM-Debakel nicht das Handtuch schmeißen. "Das schließe ich gerade aus", sagte der DFB-Geschäftsführer nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar. Zuvor hatte bereits Bundestrainer Hansi Flick signalisiert, dass er seinen Vertrag bis zur Heim-EM 2024 erfüllen möchte.

Bierhoff muss nach 2018 und der EM im vergangenen Jahr die dritte Turnierenttäuschung in Folge verantworten. "Ich weiß auch, dass der Mechanismus jetzt losgeht, dass die Diskussion stattfindet. Der muss man sich stellen. Ich werde meine Verantwortung tragen", sagte Bierhoff. Nach einer Analyse liege es nicht an ihm, ob es weitergehe oder nicht: "Das müssen dann andere entscheiden."

Der Europameister von 1996 räumte ein, dass der Anspruch "ein anderer ist, auch bei mir". Man sei nicht da, "wo wir eigentlich sein wollen".

DFB-Team, News: Kimmich hat Angst vor dem Loch

Der tief enttäuschte Joshua Kimmich befürchtet persönliche Folgen des WM-Debakels. "Ich habe ein bisschen Angst davor, in ein Loch zu fallen", sagte er nach dem Vorrunden-Aus bei der Fußball-WM in Katar. "Für mich ist heute der schwierigste Tag meiner Karriere", stellte Kimmich klar.

Der Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters Bayern München stieß 2016 zur Nationalmannschaft. "Davor war Deutschland immer im Halbfinale. Dann scheiden wir zweimal in der Vorrunde aus und letztes Jahr im EM-Achtelfinale", sagte Kimmich. Dies sei für ihn "nicht so einfach zu verkraften, weil ich persönlich mit dem Misserfolg in Verbindung gebracht werde. Dafür will man nicht stehen."

Kimmich hat mit dem FC Bayern alles gewonnen. Sein einziger Titel mit der A-Nationalmannschaft war der Confed Cup 2017 in Russland.

