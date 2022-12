DFB-Noten: Bayern-Star und Defensive enttäuschen - Havertz kommt zu spät

Deutschland ist bei der WM 2022 in Katar ausgeschieden. Ein 4:2-Sieg gegen Costa Rica reichte nicht, weil Japan im Parallelspiel mit 2:1 gegen Spanien gewann. Das DFB-Team zeigte eine eher wechselhafte Leistung. Die Noten und Einzelkritiken zu den DFB-Profis.

Hansi Flick überraschte beim letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica und nahm lediglich eine Veränderung vor: Leroy Sané rückte für Thilo Kehrer in die Startelf, wodurch Joshua Kimmich auf die Rechtsverteidiger-Position auswich. Der 4:2-Sieg reichte am Ende aber nicht. Hier kommen die Noten und Bewertungen der DFB-Stars.

KAI HAVERTZ, ab der 66. Minute: Der einzige Einwechselspieler, der von Beginn an richtig funktionierte. Gutes Gespür für die richtigen Räume, brachte Deutschland mit seinem Doppelpack wieder in Führung. Viel mehr geht von der Bank nicht. Ihn hätte Deutschland früher gebraucht. Note: 1,5.

© getty

ABWEHR

JOSHUA KIMMICH: Der erwartete Spielmacher über rechts. Harmonierte gut mit Gündogan und spielte viele gute Pässe in die Tiefe. Auch seine Flanken waren gewohnt gefährlich. In der Defensive war Kimmich kaum gefordert. In der zweiten Halbzeit dann in der Rolle von Gündogan im Mittelfeld. Note: 2,5.

NIKLAS SÜLE: Spielte ein paar Pässe auf Gündogan oder Kimmich, schlug dann einmal gefährlich über den Ball. Die Szene wurde allerdings nicht bestraft. Sah auch im zweiten Durchgang oft nicht gut aus. Note: 4.

ANTONIO RÜDIGER: Hatte fast nichts zu tun, weil Gündogan den Spielaufbau komplett an sich riss. Machte dann in der 43. einen unerklärlichen Fehler, der fast zum Ausgleich führte. Machte seinen Fehler offensiv fast wieder gut (61.), traf aber den Pfosten. Note: 4.

DAVID RAUM: Mit dem Assist zum 1:0, auch danach einer der Antreiber in der Offensive. Seine Flanken waren präzise, defensiv wackelte er jedoch kurz vor der Pause einmal gewaltig, als er Rüdiger durch eigene Passivität ins Eins-gegen-eins schickte. Nach der Pause erneut mit einem Fehler, der diesmal bestraft wurde (58.). Note: 3,5.