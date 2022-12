DFB-Team - Nach WM-Aus: Hansi Flick will Bundestrainer bleiben

Bundestrainer Hansi Flick hat nach dem deutschen Scheitern bei der WM in Katar einen Rücktritt ausgeschlossen.

Flick kündigte allerdings eine "zeitnahe Analyse" an: "Wer mich kennt, der weiß, dass wir es sehr schnell aufarbeiten." Jetzt sei aber noch nicht der richtige Moment, "um über die EURO 2024 zu sprechen". Es gehe jetzt darum, "die Dinge in die richtige Richtung zu stoßen". Er sei sehr kritisch, auch zu sich selbst. Das werde "in die Analyse einfließen".

Flick gestand, dass seine Enttäuschung "riesengroß" sei, betonte allerdings auch: "Mein Trainerteam und ich haben gute Arbeit geleistet, wir haben das Team gut vorbereitet. Aber es hat nicht gereicht."