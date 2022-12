Joshua Kimmich nach Aus bei der WM: "Habe Angst davor, in ein Loch zu fallen"

Joshua Kimmich hat sich sehr mitgenommen von Deutschlands Aus bei der WM in Katar gezeigt. Der Spieler des FC Bayern München sprach nach dem 4:2-Sieg gegen Costa Rica die Schwächen des DFB-Teams klar an und gab einen Einblick in seine Gefühlswelt.

"Für mich ist es der schwierigste Tag meiner Karriere. Es ist für mich persönlich nicht einfach zu verkraften, weil man mit dem Misserfolg in Verbindung gebracht wird", sagte Kimmich in der Mixed Zone nach dem Ausscheiden. "Ich habe ein bisschen Angst davor, in ein Loch zu fallen", ergänzte er mit Tränen in den Augen.

Bei seiner Analyse, was die Gründe für das deutsche Aus gewesen sind, wurde Kimmich ebenfalls deutlich: " Am Ende ist es das Japan-Spiel, das uns das Weiterkommen gekostet hat - und das Auslassen von sehr, sehr vielen guten Chancen. Wir vergeigen das erste Spiel und setzen uns dadurch brutal unter Druck", meinte er.

Deutschland verlor zum Auftakt der WM überraschend mit 1:2 gegen Japan - und das nach einer 1:0-Führung. Gegen Spanien kam die Mannschaft von Trainer Hansi Flick immerhin zu einem 1:1, doch das 4:2 zum Abschluss gegen Costa Rica nutzte nichts, da Japan im Parallelspiel ebenfalls überraschend Spanien mit 2:1 bezwang.

Joshua Kimmich debütierte im Mai 2016 für das DFB-Team. Der 27-Jährige hat inzwischen 74 Länderspiele gemacht, in denen ihm fünf Tore gelangen.