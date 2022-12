DFB, News und Gerüchte: Geschäftsführer Oliver Bierhoff würde Niclas Füllkrug gegen Costa Rica starten lassen

DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff würde Stürmer Niclas Füllkrug gegen Costa Rica in die Startelf beordern. Jürgen Klinsmann und Robert Lewandowski schwärmen derweil vom Angreifer von Werder Bremen. Außerdem: Hansi Flick stärkt Mario Götze den Rücken. Alle News und Transfers rund um das DFB-Team findet Ihr hier.

DFB-Team: Bierhoff würde Füllkrug starten lassen

DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff würde Stürmer Niclas Füllkrug nach dessen wichtigem Tor gegen Spanien beim abschließenden Gruppenspiel gegen Costa Rica in die Startelf berufen. "Niclas hat gezeigt, dass man auf ihn zählen kann. Er ist jemand, der vorne ein gewisses Gewicht reinbringt", sagte Bierhoff im Interview mit Magenta-TV.

Ob der Angreifer von Werder Bremen letztlich aber in der Startformation stehen werde, will Bierhoff Bundestrainer Hansi Flick überlassen. "Mit Hansi ist das immer so eine Sache. Auch beim letzten Spiel gab es noch bis mittags die Überlegung, wie man aufstellt. Das ist am Ende auch eine kleine Bauchentscheidung", erklärte Bierhoff.

Flick hatte auf der Pressekonferenz zuvor betont, dass Füllkrug "eine Option" sei, man das aber erst "morgen sehen werde". Gegen Spanien war Füllkrug in der 70. Minute eingewechselt worden und hatte spät den wichtigen Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielt.

DFB-Team, News: Klinsmann und Lewandowski schwärmen von Füllkrug

Jürgen Klinsmann hat sich wie ganz Fußball-Deutschland in Niclas Füllkrug verliebt. "Mir als ehemaligem Stürmer geht das Herz auf, wenn es mit einem echten Neuner funktioniert", sagte der frühere Bundestrainer dem kicker.

Füllkrug habe aus seiner Sicht über seine ureigene Aufgabe hinaus einen hohen Wert für die deutsche Nationalmannschaft, meinte Klinsmann. "Es geht gar nicht nur um Tore. Ein präsenter Neuner schafft immer Entlastung, wenn er die Bälle festmachen kann und verteilt, dadurch ein Spiel auch beruhigen kann."

Der Bremer Füllkrug "kann das, er hat eine gute Präsenz, ist gut am Ball, das Gefühl und das Näschen für die Situationen vor dem Tor hat er sowieso", ergänzte Klinsmann. Der Weltmeister von 1990 sprach von einer "Wiederbelebung der Nummer 9".

Ähnlich äußerte sich auch Polens Nationalstürmer Robert Lewandowski. "Wenn du Stürmer bist, musst du diesen Instinkt haben", sagte der Lewandowski: "Ich habe schon gesehen, dass er auch in dieser Saison ein paar Tore geschossen hat."

Füllkrug habe beim 1:1 der deutschen Mannschaft gegen Spanien am zweiten Gruppenspieltag "ein super Tor gemacht", sagte der polnische Kapitän nach dem 0:2 gegen Argentinien bei der WM in Katar: "Wenn ein Stürmer auf dem Platz steht, ist es immer anders."

Dem deutschen Team traut der Pole den Einzug ins Achtelfinale zu. "Gegen Costa Rica werde "es ein anderes Spiel für Deutschland. Ich denke, sie werden gewinnen. Die schaffen das", sagte der Stürmer des FC Barcelona.

Vor dem Spiel der DFB-Auswahl gegen Spanien hatte er eigenen Aussagen zufolge bereits seinem ehemaligen Bayern-Teamkollegen Thomas Müller viel Erfolg gewünscht.

DFB, Team, News: Bierhoff will Katar nicht mit 2018 vergleichen

DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff will die bisher holprige WM in Katar nicht mit dem historischen Vorrunden-Aus vor vier Jahren in Russland vergleichen. "Wenn man da mal differenzierter rangeht, sieht man, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich sehe diese WM anders als die WM 2018", sagte Bierhoff im Interview mit MagentaTV.

Allerdings droht der deutschen Nationalmannschaft beim Gruppenfinale gegen Costa Rica (20 Uhr im Liveticker) das erneute Scheitern vor der K.o.-Phase. "Ich denke nicht darüber nach, was passiert, wenn wir hier ausscheiden. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier weitermarschieren, wenn die Mannschaft die Leistung abruft", sagte Bierhoff.

Wenn es allerdings erneut nicht für das Achtelfinale reichen sollte, "dann hat man die Zeit darüber zu diskutieren, was notwendig ist oder nicht", so Bierhoff und fügte an: "Wenn du gewisse Positionen neu besetzen willst, musst du bei den Zehn-, Zwölfjährigen anfangen. Deshalb ist für uns gerade die Nachwuchsarbeit sehr wichtig."

DFB-Team, News: Flick stärkt Götze den Rücken

Ein Kurz-Einsatz als Einwechselspieler in zwei WM-Partien: Mario Götze hatte bei seiner Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft sicher auf etwas mehr Minuten gehofft. Doch Hansi Flick stärkte dem Final-Helden von 2014 den Rücken.

"Mario ist zu Recht dabei bei dieser Weltmeisterschaft, das hat er im Training gezeigt", betonte der Bundestrainer vor dem Gruppenfinale am Donnerstag gegen Costa Rica. Auch gegen Spanien (1:1) sei Götze "eine Option" gewesen.

Am vergangenen Sonntag aber schmorte der 30-Jährige über die volle Spielzeit auf der Bank. Zum Auftakt gegen Japan (1:2) war Götze in der 67. Minute eingewechselt worden.

"Er ist sehr ballsicher und weiß genau, in welchem Raum er sich aufhalten muss. Vor allem sein letzter Pass ist klasse", lobte Flick den Profi von Eintracht Frankfurt: "Das sind die Dinge, die wir von ihm brauchen. Wir werden sehen, wie wir ihn integrieren."

Deutschland bei der WM 2022 - Spielplan in der Gruppe E