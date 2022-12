Das Auftaktspiel im WM-Viertelfinale zwischen Kroatien und Brasilien wird heute nicht live im Free-TV oder kostenlosen Livestream bei ARD und ZDF zu sehen sein. Doch warum eigentlich? SPOX kennt die Antwort.

Die WM geht in die heiße Phase! Bereits heute Nachmittag stehen sich mit den Kroatien und Brasilien die ersten beiden Viertelfinalisten gegenüber. Doch nur eine der beiden Mannschaften kann letztlich ins Halbfinale der Weltmeisterschaft in Katar einziehen.

Doch wo lässt sich das Duell heute nun live im TV und Livestream verfolgen? Die Antwort geben wir im Folgenden.

WM 2022: Darum kommt Kroatien vs. Brasilien heute nicht live im Free-TV und kostenlosen Livestream

Insgesamt drei Anbieter stellen bei dieser WM Übertragungen für die verschiedenen Spiele zur Verfügung: Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie der Streamingdienst MagentaTV. Letzterer ist auch Hauptlizenzinhaber aller 64 Turnierspiele und hatte vorab lediglich Sublizenzen an den ÖRR abgegeben (insgesamt 48).

Demzufolge werden 16 WM-Spiele ausschließlich auf der Plattform der Telekom-Tochter zu sehen sein. Dazu gehört eben auch das Duell zwischen Kroatien und Brasilien.

WM 2022: Kroatien vs. Brasilien - Übertragung im TV und Livestream

Um die Begegnung heute also live verfolgen zu können, müsst Ihr Kundinnen oder Kunden von MagentaTV sein, oder besagt: Ihr müsst in Besitz des entsprechenden Abonnements sein. Hier stellt das Unternehmen insgesamt fünf verschiedene Tarife zur Auswahl. Das günstigste Angebot läuft unter dem Namen MagentaTV Flex, kostet zehn Euro und läuft genau einen Monat. Neben allen WM-Partien seht Ihr damit übrigens auch über 90 TV-Sender (auch die privaten) in HD-Qualität.

Die Berichterstattung zum Spiel Kroatien vs. Brasilien nimmt übrigens um 15 Uhr Fahrt auf. Als Kommentator wird Marco Hagemann im Einsatz sein.

WM 2022: Darum kommt Kroatien vs. Brasilien heute nicht live im Free-TV und kostenlosen Livestream - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: WM

WM Spieltag: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: Freitag, 9. Dezember

Freitag, 9. Dezember Anstoß: 16 Uhr

16 Uhr Spielort: Education City Stadium in Al-Rayyan

WM 2022: Darum kommt Kroatien vs. Brasilien heute nicht live im Free-TV und kostenlosen Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Kroatien: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic - Brozovic, Modric, Kovacic, Kramaric, Perisic - B. Petkovic

Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic - Brozovic, Modric, Kovacic, Kramaric, Perisic - B. Petkovic Brasilien: Alisson - Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo - Casemiro, Lucas Paqueta, Neymar - Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior

WM 2022: Darum kommt Kroatien vs. Brasilien heute nicht live im Free-TV und kostenlosen Livestream - Die Viertelfinalpartien im Überblick