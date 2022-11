WM Kompakt, 22. November: Mit dieser Geste von Jack Grealish kann sogar die FIFA leben

Zweiter voller Spieltag bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar heißt: zweiter Tag für das WM Kompakt! Diesmal mit dabei ist eine Geste von Jack Grealish, die der FIFA ausnahmsweise keine Bauchschmerzen bereitete, Helden aus dem Iran und eine fromme Hoffnung für die ausufernden Nachspielzeiten. Außerdem: Ein Staubwedel, ein ganz großes Comeback - und jede Menge Fleisch für Lionel Messi.

Mit dem täglichen Format "WM Kompakt" wollen wir Euch über all das auf dem Laufenden halten, was die Weltmeisterschaft zu bieten hat, und zwar abseits des Rasens. Heißt: Es geht weniger um Aufstellungen, Spielberichte und darum, woran es am Ende gelegen hat, sondern um Wissenswertes, Kurioses - und sicher auch um den einen oder anderen Aufreger - von der kontroversesten WM der Geschichte.

Wichtig: Das "WM Kompakt" wird dabei keine Zusammenfassung des abgelaufenen Tages am späten Abend, sondern ein aktuell gehaltener Überblick, den wir von morgens bis abends mit den neuesten Infos füttern. Schaut also im Laufe des Tages gern immer wieder rein!

WM 2022 in Katar - Geste des Tages: Jack Grealish

Mit Gesten haben es die FIFA und WM-Gastgeber Katar ja bekanntlich nicht so. Das "One Love"-Bindendesaster müssen wir an dieser Stelle nicht noch einmal durchkauen, der geschätzte Kollege Filippo Cataldo hat sich zu dem Thema bereits prägnant geäußert,und wenn Ihr Euch bei uns auf der Seite oder auch einfach nur irgendwo im Netz umschaut, fasst es ein Zitat von Karl Valentin treffend zusammen: "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen."

Deswegen soll es an dieser Stelle zur Abwechslung mal um eine positive, rührende, so richtig herzerwärmende Botschaft aus Katar gehen - jup, die gibt es tatsächlich auch. Ausgesendet wurde sie von Three-Lions-Joker Jack Grealish. Der ManCity-Dribbler hatte gegen völlig überforderte Iraner in der 90. Minute das zwischenzeitliche 6:1 erzielt. Anschließend jubelte Grealish mit in Wellen rollenden, zur Seite ausgestreckten Armen.

Der neueste Fortnite-Trend? Au contraire! Mit seinem Jubel löste der 27-Jährige ein Versprechen ein, das er vor dem Turnier dem elf Jahre alten Finlay gegeben hatte. Der leidet an Zerebralparese, einer Störung des Nerven- und Muskelsystems. Genau wie Grealishs Schwester Holly übrigens. Finlay schrieb einen Brief an den Superstar, der schrieb zurück - und wenig später kam es zum Treffen.

Dort bat Finlay Grealish darum, seinen nächsten Treffer mit besagter Geste zu feiern - und der war sofort Feuer und Flamme. Dass das nun ausgerechnet auf der ganz großen Bühne zu sehen war, ist umso schöner. "Ich bin mir sicher, dass ihm das die Welt bedeutet, vor allem, dass ich es bei einer Weltmeisterschaft mache", sagte Grealish nach dem Spiel: "Also Finlay, das ist für dich."

WM 2022 in Katar - Sponsor des Tages: Rewe

Das Abwürgen der "One Love"-Kapitänsbinden hat jetzt auch handfeste Folgen: Sponsor Rewe, der beim DFB demnächst ohnehin aussteigen wollte, hat keinen Bock mehr auf die FIFA und Gianni Infantino und erklärte am Dienstag, auf die Werberechte von jetzt an zu verzichten. Heißt: Das Sammelalbum wird ab jetzt kostenlos herausgegeben, die bisherigen Einnahmen werden gespendet.

Das tut dem Weltverband jetzt erst einmal nicht sonderlich weh - aber eigentlich kann es ja nur über Sponsoren gehen, oder? Sogar adidas äußerte sich jetzt vorsichtig kritisch: "Wir sind davon überzeugt, dass Sport offen für alle sein muss", so Sprecher Oliver Brüggen gegenüber dem SID: "Wir unterstützen unsere Spieler*innen und Teams, wenn sie sich für positiven Wandel einsetzen. Sport bietet wichtigen Themen eine Bühne. Es ist unerlässlich, die Diskussion fortzuführen."

WM 2022 in Katar - Helden des Tages: Irans Nationalmannschaft

Ich komme immer noch nicht darauf klar, wie Irans Startelf gestern geschlossen das Singen der Nationalhymne verweigerte - und damit eine eindrucksvolle Botschaft an die geschundene Bevölkerung in der Heimat sendete. So sieht Zivilcourage aus: Wer weiß schon, was den Spielern bei ihrem nächsten Besuch im Iran droht, oder jetzt schon ihren dortigen Angehörigen ...

Deswegen halte ich hier jetzt den Schnabel und lasse Kapitän Ehsan Hajsafi zu Wort kommen. Der hatte sich auf einer Pressekonferenz am Sonntag schon mit klaren Worten geäußert. "Wir können die Bedingungen nicht leugnen - die Bedingungen in meinem Land sind nicht gut und die Spieler wissen das auch", sagte der Linksverteidiger von AEK Athen: "Vor allem möchte ich allen Hinterbliebenen im Iran mein Beileid aussprechen. Sie sollen wissen, dass wir bei ihnen sind, dass wir sie unterstützen und dass wir mit ihnen mitfühlen."

Nationaltrainer Carlos Queiroz versuchte nach der 2:6-Klatsche seine Spieler in Schutz zu nehmen und abzuschirmen ("Es ist nicht korrekt, sie Dinge zu fragen, für die sie nichts können."), stellte sich aber andererseits auch hinter sie: "Die Fans, die nicht bereit sind, das Team zu unterstützen, sollen zu Hause bleiben. Wir brauchen sie nicht."

WM 2022 in Katar - Statistik des Tages: 14:08 Minuten

So lange wurde in der ersten Halbzeit zwischen England und dem Iran nachgespielt. Lag auch am üblen Knockout von Keeper Alireza Beiranvand, aber von einem Ausreißer kann man nicht sprechen, wie opta ausrechnete: Die vier Halbzeiten mit der längsten Nachspielzeit seit Datenerfassung 1966 bei einer WM fanden allesamt am Montag statt (14:08, 13:08, 10:34 und 10:03).

Das hatte Kult-Schiri Pierluigi Collina schon vor Turnierbeginn angedeutet, auch wenn er da von "sieben, acht, neun Minuten Nachspielzeit" sprach. Collina verwies auf Torjubel, Auswechslungen, Verletzungen oder Platzverweise - alles schön und gut. Richtig interessant wird es in meinen Augen aber erst in der K.o.-Runde, wenn das vermaledeite Zeitspiel losgeht. Hoffentlich ziehen die Referees ihre Linie auch in einem solchen Fall knallhart durch, dann sind 20 Minuten Nachspielzeit locker drin!

WM 2022 in Katar - Frisur des Tages: Weston McKennie

Golden Patch ist out, Dennis Schröder! In: Staubwedel in drei Farben. So zeigte sich der Ex-Schalker, mittlerweile in Diensten von Juventus, beim 1:1 gegen Wales. Rot - Weiß - Blau, eine Hommage an die USA-Farben. Sah allerdings eher nach einer Frankreich- oder Holland-Flagge aus, wenn Ihr mich fragt ...

© getty Weston McKennie

WM 2022 in Katar: Die Spiele am 22. November

Uhrzeit Gruppe Team 1 Team 2 Stadion Liveticker 11.00 C Argentinien Saudi-Arabien Lusail Stadium (80.000 Plätze) Liveticker 14.00 D Dänemark Tunesien Education City Stadium (45.350 Plätze) Liveticker 17.00 C Mexiko Polen Stadium 974 (40.000 Plätze) Liveticker 20.00 D Frankreich Australien Al Janoub Stadium (40.000 Plätze) Liveticker

WM 2022 in Katar: Das steht heute noch an

Argentinien vs. Saudi-Arabien (11 Uhr)

Wenn Lionel Messi und Co. heute die Saudis auseinandernehmen sollten, dann liegt das auch am Nationalgericht "Asado", was man wohl in etwa mit "Grillplatte" übersetzen könnte. Rindfleisch natürlich, Würstchen und alles was noch dazugehört. "Das ist mein Lieblingsessen", sagte Coach Lionel Scaloni, "aber es geht um mehr: So schaffen wir eine Atmosphäre der Einheit und verbessern die Teamchemie."

Um mit genügend "Asado" gerüstet zu sein, packte die 72-köpfige argentinische Delegation übrigens 900 Kilo Fleisch in den WM-Flieger. Macht bei einem angestrebten Aufenthalt von einem Monat ... einen deutlich erhöhten Cholesterinspiegel.

Dänemark vs. Tunesien (14 Uhr)

Christian Eriksen! Mehr muss man zu der Partie eigentlich gar nicht sagen. Als der dänische Spielmacher bei der EURO im vergangenen Jahr kollabierte und sein Herz für fünf Minuten stillstand, war es schon ein Wunder, dass er überhaupt überlebte. Auf eine Teilnahme an der WM in Katar eineinhalb Jahre später war überhaupt nicht zu denken.

Jetzt ist Eriksen aber nicht nur dabei, sondern wieder Leistungsträger. "Davor bin ich sehr viel gelaufen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger geworden", erklärte der 30-Jährige von Manchester United. "Aber sonst bin ich auf dem Platz genauso wie vorher. Die Leute sehen mich jetzt einfach mit anderen Augen."

Mexiko vs. Polen (17 Uhr)

Alle Augen sind natürlich auf Robert Lewandowski vom FC Barcelona gerichtet. Stoppen sollen ihn Kult-Keeper Guillermo Ochoa (37) und Mittelfeldmann José Andrés Guardado Hernández (36), die beide an ihrer fünften WM-Endrunde teilnehmen. Mann, ich erinnere mich noch daran, als diese Statistik bei Lothar Matthäus eine große Nummer war ... wie dem auch sei: Lewy, 2018 ohne Tor geblieben, weiß, was auf ihn zukommt: "Im Spiel werden die Verteidiger an mir kleben."

Frankreich vs. Australien (20 Uhr)

Australiens Nationaltrainer Graham Arnold hat eine ganz eigene Sichtweise auf das Duell mit dem Titelverteidiger: "Wir spielen gegen eine Mannschaft mit blauen Trikots, mehr ist es nicht." Und damit ist dann auch alles gesagt.

