DFB-Team, News und Gerüchte: "Euer Gratismut ist wertlos" - Fanvertreter mit deutlicher Kritik

Ein Fanvertreter aus Frankfurt kritisiert den DFB für seine ausbleibende Haltung in Katar deutlich. Lothar Matthäus fordert indes mehr Fokus auf den Sport und fürchtet, dass die Leistungsfähigkeit der Spieler unter den Diskussionen leidet. Alle News und Gerüchte zur deutschen Nationalmannschaft gibt es hier.

DFB-Team, News: "Euer Gratismut ist wertlos" - Fanvertreter mit deutlicher Kritik

Der Frankfurter Fanvertreter Dario Minden fordert vom DFB mehr Haltung. "Tragt am Mittwoch die Regenbogenbinde oder tragt sie nie wieder", sagte er dem hr-sport: "Ich glaube, die DFB-Spitze begreift noch gar nicht, was der Rückzieher bedeutet." Minden engagiert sich unter anderem im Verein Unsere Kurve e.V. Frankfurt.

"Die (eventuelle!) Gelbe Karte war eigentlich ein Geschenk der FIFA: Nur zum Preis einer Gelben Karte hätte man auf einen Schlag Haltung zeigen und viel Ansehen gewinnen können", führte er weiter aus: "So hingegen hat der DFB schon seine erste bittere wie peinliche Niederlage, bevor der Ball überhaupt rollt." Die Solidarität mit der queeren Community gehe nur soweit, bis die ersten minimalen Konsequenzen drohen würden. "Danke, aber solch eine 'Solidarität' brauchen wir nicht, euer Gratismut ist wertlos", fand Minden deutliche Worte.

Am Mittwoch spielt Deutschland sein erstes WM-Spiel in Katar gegen Japan (14:00 Uhr). Noch vor dem Turnier kündigte der DFB auf mehreren Ebenen an, klare Zeichen setzen zu wollen. Hier erfahrt Ihr mehr zu One Love, den möglichen Sanktionen und der Vorgeschichte.

Zwischen Vorfreude und Gruselkabinett: So lief die Eröffnungsfeier der WM © getty 1/18 Die WM 2022 in Katar ist eröffnet! Während sich viele auf das Sportliche konzentrieren, ist dieses Turnier für andere nur eine Gruselveranstaltung. Wir zeigen Euch die Bilder von der Eröffnungsfeier. © getty 2/18 Lichtshow, Musik, Tanzeinlagen - Katar orientiert sich an dem, was wir von Eröffnungsfeiern bereits kennen. © getty 3/18 Die Boygroup BTS mit dem Sänger Jung Kook sorgte für die musikalische Untermalung. © getty 4/18 Das Eröffnungsspiel werden die Gastgeber aus Katar und Ecuador bestreiten. Ecuadorianische Fans träumen anscheinend schon groß. © getty 5/18 Tanzeinlagen und Choreografien dürfen selbstredend nicht fehlen. © getty 6/18 Auch Morgan Freeman hatte einen Auftritt bei der Eröffnungszeremonie. © getty 7/18 Der Pokal in den Händen des ehemaligen Nationalspielers Marcel Desailly. Wir erinnern uns: Frankreich ist amtierender Champion. © getty 8/18 Tänzerinnen und Tänzer performen in den Farben der teilnehmenden Nationen rund um die aufgebaute Kulisse. © getty 9/18 Scheich Tamim bin Hamad al-Thani hält eine Rede auf der Tribüne der großen Namen dieser WM, wenn man so möchte. Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino sitzt dort. © getty 10/18 Natürlich ließ er sich auch nicht die Gelegenheit nehmen, selbst das Wort zu ergreifen. Wie er sich wohl heute fühlte? © getty 11/18 Und so sieht das ganze Spektakel aus einer größeren Distanz aus. © getty 12/18 Pyrotechnik ist kein Verbrechen! Zumindest nicht bei Eröffnungsfeiern. © getty 13/18 So sieht der Spaß von draußen aus. © getty 14/18 Natürlich gab es auch auf dem Platz Pyro. Hier rund um einen überdimensional großen WM-Pokal. © getty 15/18 Auf den Ehrenplätzen sorgt das für Erheiterung. © getty 16/18 Setzt sich der Gastgeber im Eröffnungsspiel durch? © getty 17/18 Oder verpasst Ecuador ihnen einen frühen Dämpfer? © getty 18/18 Was erwartet uns in Katar? Die umstrittenste WM der Neuzeit ist nun jedenfalls eröffnet.

DFB-Team, News: Lothar Matthäus fordert Fokus auf den Sport

Ex-Weltmeister Lothar Matthäus fordert jetzt einen Fokus auf die sportlichen Themen. "Die Spieler haben ihre Meinung klar gesagt, aber das müssen sie nicht jeden Tag wiederholen", schreibt der 61-Jährige in seiner Kolumne bei Sky: "Hansi Flick will sicher auch nicht tagtäglich auf Pressekonferenzen über politische Probleme reden."

Das heiße nicht, dass das Team keine Meinung dazu habe, "aber irgendwann muss man auch seiner eigentlichen Aufgabe nachkommen. Und die ist, erfolgreichen Fußball abzuliefern". Der ehemalige Weltfußballer befürchtet, dass die sportliche Leistung unter den vielen politischen Themen leiden könnte. "Ich hoffe, dass die Spieler diese Dinge ausblenden und ich von der deutschen Mannschaft eine Leistung sehe, wie ich sie von ihr erwarte", schreibt Matthäus.

Fußballerisch erwarte er vom deutschen Team neben vollem Fokus auch "Leidenschaft und Zweikampfstärke". Japan sei "eine spielerisch gute Mannschaft, sie spielen nicht Kick and Rush, sondern haben schnelle und trickreiche Profis in ihren Reihen, die auch in der Bundesliga sehr viel Erfahrung gesammelt haben".

Im Team von Hansi Flick erwartet der Weltmeister von 1990 einen großen Bayern-Block: "Wenn Thomas Müller fit ist, könnten gegen Japan alle sechs Bayern im Mittelfeld und Angriff spielen." Auch Ilkay Gündogan und Kai Havertz traue er aber zu in die Startelf zu rücken.

DFB-Team, News: Sané fällt für deutschen WM-Auftakt aus

Die deutsche Nationalmannschaft muss in ihrem WM-Auftaktspiel gegen Japan am Mittwoch auf Leroy Sané verzichten. Der Münchner Offensivspieler steht aufgrund von Knieproblemen gegen den viermaligen Asienmeister nicht zur Verfügung.

Hier geht's zur ausführlichen News.

DFB-Team, News: Zweifeln erste Fans an Manuel Neuer?

Eine Online-Umfrage des Bundesliga-Barometers hat ergeben, dass knapp ein Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer Manuel Neuer nicht als Nummer eins im deutschen Tor sehen. Der Urheber der Umfrage bezeichnet diese als repräsentativ. 5552 Fans wurden demnach befragt. 20,7 Prozent sehen Marc-André ter Stegen zwischen den Pfosten des DFB-Teams, 11,1 Prozent sind der Meinung, dass Kevin Trapp im Tor stehen sollte. Immerhin zwei Drittel stehen also noch hinter Neuer.

16,6 Prozent der Befragten tippen wiederum auf einen Titelgewinn des deutschen Teams. Brasilien (22,9 Prozent) und Frankreich (18,1 Prozent) sind hier die Top-Favoriten. Nur 2,7 Prozent betrachten es als absolutes Muss, dass Deutschland Weltmeister wird. Die Mehrheit von 41 Prozent würde es als Erfolg werten, wenn die DFB-Auswahl unter die besten Vier kommt. Nur etwas mehr als ein Drittel gab an, dass es schön wäre, wenn Deutschland den goldenen Pokal gewinnt.

An einen Auftaktsieg gegen Japan glauben 80 Prozent der Befragten. Wie erfolgreich die Mannschaft von Hansi Flick sein wird, hängt laut 46,5 Prozent der Befragten vor allem davon ab, wie gut die Defensive performt.

