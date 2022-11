WM 2022 in Katar: Netzreaktionen zum abgesagten One-Love-Protest mit Regenbogen-Binde

Die großen europäischen Fußball-Nationen sind vor der FIFA eingeknickt. Die Kapitäne von u.a. Deutschland, England und der Niederlande werden nicht wie ursprünglich geplant mit einer Binde mit der Aufschrift "One Love" ein Zeichen für Vielfalt setzen, weil dies von der FIFA sanktioniert worden wäre. Klar, dass es auf Twitter anschließend rundging. Die besten Netzreaktionen.

Nun also doch: Kehrtwende. Das stille Zeichen für Vielfalt in Form einer "One Love"-Kapitänsbinde? Abgeblasen. Die großen europäischen Fußball-Verbände werden auf das Tragen dieser Binde bei der WM in Katar verzichten. Der Grund? Sorge vor Gelben Karten und weiteren Sanktionen (Alle Infos, Hintergründe und die Vorgeschichte der "One Love"-Binde gibt's hier).

"Die FIFA hat sehr deutlich gemacht, dass sie sportliche Sanktionen verhängen wird, wenn unsere Kapitäne die Binden auf dem Spielfeld tragen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Weil besonders der DFB aber angekündigt hatte, auf die Binde nicht verzichten zu wollen und nun doch einen Rückzieher macht, fokussiert sich die Kritik im Netz nicht nur auf das abermals unsägliche Gebaren der FIFA, sondern auch auf den DFB selbst.