WM Kompakt, 21. November: Gianni Infantino im NFL-Modus, Kapitänsbinden und das liebe Bier

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar hat begonnen - höchste Zeit für das erste WM Kompakt! Zum Auftakt mit dabei: FIFA-Präsident Gianni Infantino im NFL-Modus, Vorschläge für die FIFA-Kapitänsbinden und natürlich Bier. Außerdem: Béla Réthy, Morgan Freeman, England-Fans im Scheichpalast und ein wenig Selbstkritik.

WM live sehen: Alle Spiele der Weltmeisterschaft in Katar gibt es live bei MagentaTV

Mit dem täglichen Format "WM Kompakt" wollen wir Euch über all das auf dem Laufenden halten, was die Weltmeisterschaft zu bieten hat, und zwar abseits des Rasens. Heißt: Es geht weniger um Aufstellungen, Spielberichte und darum, woran es am Ende gelegen hat, sondern um Wissenswertes, Kurioses - und sicher auch um den einen oder anderen Aufreger - von der kontroverstesten WM der Geschichte.

Wichtig: Das "WM Kompakt" wird dabei keine Zusammenfassung des abgelaufenen Tages am späten Abend, sondern ein aktuell gehaltener Überblick, den wir von morgens bis abends mit den neuesten Infos füttern. Schaut also im Laufe des Tages gern immer wieder rein!

WM 2022 in Katar - FIFA-Boss Gianni Infantino: Absichtlich mitten in die Schusslinie?

Starten wir doch direkt mit unserem berühmt-berüchtigten früher angeblich mal rothaarigen Schweizer. Der hielt am Samstag vor Beginn seiner Weltfestspiele eine derart abstruse Rede, die selbst für seine Verhältnisse einfach nur irre war. Da war wirklich alles dabei, wobei es Infantinos verrücktester Satz nicht einmal groß in die Überschriften schaffte: "Natürlich wird es die beste WM aller Zeiten."

Ein bisschen ratlos ließ der infantile Infantino-Rant dann aber doch zurück. Schließlich ist der 52-Jährige nicht dumm. Er sollte wissen, dass er sich mit seinen Vorwürfen, Whataboutisms und Nebelkerzen mindestens zu leicht macht - der Typ hat als Rechtsanwalt angefangen!

Warum also diese Clown-Show? Ich vermute, dass sich Infantino eine Scheibe bei NFL-Commissioner Roger Goodell abgeschnitten hat. Der muss nämlich immer als Gesicht der Football-Liga herhalten, wenn es dort etwas zu kritisieren gibt, was ja auch nicht gerade selten der Fall ist. Also lädt Goodell den Zorn der Öffentlichkeit auf sich und lässt sich das fürstlich bezahlen (die Rede ist von mehr als 60 Millionen US-Dollar), während die Team-Besitzer - seine Arbeitgeber! - fein raus sind. Hauptsache die NFL scheffelt immer mehr Kohle.

Jetzt verdient Infantino nicht einmal ansatzweise so viel wie Goodell - zuletzt rund drei Millionen Franken -, aber mit der Katar-WM wird der Weltverband in diesem Jahr Rekordzahlen schreiben: 7,5 Milliarden Dollar Umsatz, eine Milliarde Gewinn. Noch dazu ist Infantinos Wiederwahl 2023 sicher - es gibt nämlich keinen Gegenkandidaten. Was schert da schon die internationale Verachtung?

"Und das ertragen die ohne Alkohol": Netzreaktionen zum WM-Auftakt © getty 1/18 Katar präsentiert sich beim Eröffnungsspiel kopflos und verliert gegen Ecuador verdient mit 0:2. SPOX hat die Netzreaktionen zum Auftakt der WM 2022 gesammelt. © Twitter 2/18 Traumstart für Ecuador! Enner Valencia bringt die Gäste in Führung, ... oder? © Twitter 3/18 Ne, noch nicht. Und die sozialen Netzwerke witterten den ersten großen Skandal nach nur drei Minuten! © Twitter 4/18 Alles nur gekauft? © Twitter 5/18 Der FIFA-Präsident fühlt es wahrscheinlich. © Twitter 6/18 Aber alles gut! Die Erben sind zum Glück zurück und beruhigen die zwischenzeitliche Panik wieder. Alles korrekt entschieden! © Twitter 7/18 Und Ecuador zeigte sich ohnehin unbeeindruckt. Enner Valencia traf vom Punkt. Wer auch sonst? © Twitter 8/18 Und auch wenn es berechtigte Zweifel gab: Diesmal zählte der Treffer! © Twitter 9/18 Wirklich entgegenzusetzen hatte Katar aber nichts. Im Gegenteil: Defensiv hatte das Comedy-Charakter. Zumal es auch bald 0:2 stand. Torschütze? Na klar. Valencia. © Twitter 10/18 Auch der Torhüter bekam einiges an Häme ab, sah er doch bei mehreren Szenen nicht gut aus. © Twitter 11/18 Wirklich viel Häme! © Twitter 12/18 Immerhin mal ein Abschluss. Oder war das Ziel etwa nicht das Tor von Ecuador? © Twitter 13/18 So viel Vorbereitung und dann hast du am Prüfungstag nichts mehr drauf. Kennen wir doch alle, oder? © Twitter 14/18 Das hatte man sich wohl anders vorgestellt. © Twitter 15/18 Auch in der zweiten Halbzeit ging es schläfrig weiter und Ecuador hatte nach der 2:0-Führung kein Interesse daran, mehr als nötig zu machen. © Twitter 16/18 Da haben selbst die Zuschauerinnen und Zuschauer keine Lust mehr. Bei der Hitze so ein Spiel? Verständlich! © Twitter 17/18 Fliehendes Publikum? Bundesliga-Feeling! © Twitter 18/18 Fazit: Ausbaufähig. Alles.

WM 2022 in Katar: Die Spiele am 21. November

Uhrzeit Gruppe Team 1 Team 2 Stadion Liveticker 14.00 B England Iran Khalifa International Stadium (45.416 Plätze) Liveticker 17.00 A Senegal Niederlande Al Thumama Stadium (40.000 Plätze) Liveticker 20.00 B USA Wales Al Rayyan Stadium (40.000 Plätze) Liveticker

WM 2022 in Katar: "One Love" oder was? Der Ärger mit der Kapitänsbinde

Nein, eine Armbinde in Regenbogenfarben wollte man den Kataris dann doch nicht zumuten. Aber "One Love", diese Botschaft wollte man dann doch loswerden, dachten sich die Verbände aus Deutschland, England, Niederlande, Belgien, der Schweiz und Wales: Zumindest ein bisschen bunt und ein bisschen Message!

Die FIFA wusste um die Pläne, hielt aber still. Bis kurz WM-Beginn, als man plötzlich mit einer eigenen Binde um die Ecke kam. Was natürlich zu jeder Menge Stress zwischen den Beteiligten führte. Läuft Englands Harry Kane um 14 Uhr mit "One Love" am Arm auf? Wusste man zuerst nicht, weil sich die FIFA nicht in die Karten gucken ließ, ob es denn wirklich Gelb gibt jeden Binden-Übeltäter.

Das klassische Spiel: Wer blinzelt zuerst? Beim DFB war man auf jeden Fall erleichtert, dass es nicht Manuel Neuer war, der den Anfang machen musste. "Wir werden versuchen, das durchzusetzen und zu vertreten", sagte der. Klingt jetzt auch nicht so, als würde er eine Sperre in Kauf nehmen wollen ...

Wie dem auch sei: Am Montagvormittag machten dann Gerüchte die Runde, dass die Verbände zuerst geblinzelt haben - und dann war der "One Love"-Protest auch schon wieder vom Tisch.

So oder so: Der Weltverband hat mal wieder gezeigt, dass er zwanghaft versucht, alle Botschaften zu kontrollieren, die auf der von ihm bereiteten Bühne ausgesendet werden. Ich hätte übrigens ein paar Vorschläge für die Kapitänsbinden-Hashtags:

Gruppenphase, 1. Spieltag: #MoneyMoneyMoney

Gruppenphase, 1. Spieltag: #HierKönnteIhreWerbungStehen

Gruppenphase, 1. Spieltag: #NoMoreProtests

Achtelfinale: #Whataboutism

Viertelfinale: #CorruptionIsKing

Halbfinale: #MigrantWorkersWarDaWas?

Finale: #HailFIFA #Infantino4Life

WM 2022 in Katar: Bier her, Bier her, oder ich fall um!

Achtung, ein kleines Geständnis: Ich persönlich mach mir nicht viel aus Bier. Gehört für mich nicht zum Stadionerlebnis dazu, deswegen träfe mich das Verbot auch nicht ganz so hart wie andere. Was ich aber dennoch zum Thema feststellen muss: So eiskalt, wie Katar diese Nummer am Ende durchgezogen hat, das nötigt mir fast schon Respekt ab.

Unfassbar, dieses Affentheater. Erst wurde das Thema jahrelang ausgesessen: Budweiser offizieller FIFA-Sponsor? Ja, da einigen wir uns schon irgendwie. Dann der Verkauf vor und nach dem Spiel, streng reguliert. Es folgten "Ausnüchterungszelte", schließlich wurden die Verkaufsstellen von den Stadien weg verlegt - und dann, zwei Tage vor Turnierbeginn, schließlich der Mann mit dem Hammer.

Was das für die Fans beim Fan Festival in Doha bedeutet, hat gestern mein Kollege Nino Duit erlebt: Chaos, "We want beer!"-Gesänge, wässrige Plörre in Plastikbechern.

Glaubt irgendjemand im Ernst, dass die Gastgeber jemals die Absicht hatten, während des Turniers (alkoholisches) Bier an die durstigen Fans auszugeben? Schon klar. Sogar die FIFA soll Medienberichten zufolge von der katarischen Kehrtwende kalt erwischt worden sein, wobei Infantino - ganz Teamplayer! - natürlich gute Miene zum bösen Spiel machte: "Wenn Fans für drei Stunden am Tag kein Bier trinken können, werden sie das überleben."

Der Gelackmeierte ist Budweiser, wobei die US-Brauerei sicherlich mit ein paar Petrodollars entschädigt werden dürfte. Macht den Kohl des Emirs ja auch nicht mehr fett. Da bleibt nur noch die Frage offen ob der Gastgeber die gleiche Taktik auch bei oben genannten Kapitänsbinden durchziehen wollte, oder ob sich Infantino und Co. haben inspirieren lassen.

© imago images Erst ab 19 Uhr Ortszeit wird auf dem Fan Festival in Doha Bier ausgeschenkt.

WM 2022 in Katar: Gedanken zur Eröffnungsfeier und zum Eröffnungsspiel

Gewinner des Tages: Béla Réthy. Der Kommentator des ZDF ist seit Jahren ... naja, sagen wir "umstritten". Bei der Eröffnungsfeier am Sonntag hielt er mit seiner Kritik am Gastgeber nicht hinter dem Berg, und das soll hier lobend erwähnt werden. Beispiel: "Das Stadion einem Beduinenzelt nachempfunden. Eine Brücke, die über alle ethnischen Wurzeln, Kulturen, Religionen und persönlichen Orientierungen hinweg führen soll. Interessantes Motto angesichts der hiesigen Wertvorstellungen." Weiter so - und das sagen wir nicht nur, weil Réthy, mittlerweile 65, sein letztes großes Turnier kommentiert und damit auch irgendwo eine Ära zu Ende geht.

Der Kommentator des ist seit Jahren ... naja, sagen wir "umstritten". Bei der Eröffnungsfeier am Sonntag hielt er mit seiner Kritik am Gastgeber nicht hinter dem Berg, und das soll hier lobend erwähnt werden. Beispiel: "Das Stadion einem Beduinenzelt nachempfunden. Eine Brücke, die über alle ethnischen Wurzeln, Kulturen, Religionen und persönlichen Orientierungen hinweg führen soll. Interessantes Motto angesichts der hiesigen Wertvorstellungen." Weiter so - und das sagen wir nicht nur, weil Réthy, mittlerweile 65, sein letztes großes Turnier kommentiert und damit auch irgendwo eine Ära zu Ende geht. Verlierer des Tages: Morgan Freeman. Der Mann ist mittlerweile 85. Vielleicht glaubte er an das Gute seiner Mission, vielleicht waren auf seinem Scheck auch einfach zu viele Nullen abgedruckt. Trotzdem irgendwie schade, sein Auftritt. Fun Fact: Freeman war 2010 die Stimme der US-Bewerbung für ebene jene Weltmeisterschaft 2022. Vielleicht wollte er einfach um jeden Preis dabei sein ...

Der Mann ist mittlerweile 85. Vielleicht glaubte er an das Gute seiner Mission, vielleicht waren auf seinem Scheck auch einfach zu viele Nullen abgedruckt. Trotzdem irgendwie schade, sein Auftritt. Fun Fact: Freeman war 2010 die Stimme der US-Bewerbung für ebene jene Weltmeisterschaft 2022. Vielleicht wollte er einfach um jeden Preis dabei sein ... Fans des Tages: Engländer im Scheichpalast . Wenn jemand feiern kann, dann die Anhänger der Three Lions! Zwei davon begegneten auf der Suche nach Bier dem Sohn eines Scheichts - und der packte sie kurzerhand in seinen Landcruiser und nahm sie mit zum Palast: "Er hat uns seine Löwen, Affen und exotischen Vögel gezeigt. Es war verrückt!" Nun kann man ja den gutgläubigen Medien alles erzählen, in diesem Fall den Kollegen von talkSPORT . Aber wenn man dann noch das entsprechende Video vorweisen kann, in dem man mit einem Löwen kuschelt (!), dann ... Respekt, Leute!

. Wenn jemand feiern kann, dann die Anhänger der Three Lions! Zwei davon begegneten auf der Suche nach Bier dem Sohn eines Scheichts - und der packte sie kurzerhand in seinen Landcruiser und nahm sie mit zum Palast: "Er hat uns seine Löwen, Affen und exotischen Vögel gezeigt. Es war verrückt!" Nun kann man ja den gutgläubigen Medien alles erzählen, in diesem Fall den Kollegen von . Aber wenn man dann noch das entsprechende Video vorweisen kann, in dem man mit einem Löwen kuschelt (!), dann ... Respekt, Leute! Selbstkritik des Tages: Jungkook. Gelackter Boygroup-Schönling, gefühlt im permanenten Weichzeichner unterwegs. OK, das nehme ich zurück - meine Musik ist es halt nicht. Und hier kommt die Selbstkritik ins Spiel. Als ich mich fragte, für wen dieser Act gedacht war, war mein erster Gedanke: für Fußballfans wohl nicht. Aber, erstens: Woher will ich das bitte wissen? Vielleicht nicht für den deutschen Otto Normalbesucher, der sein Bier so schmerzlich vermisst. Aber es gibt ja auch noch andere, jüngere, ja sogar weibliche. BTS und Fußball schließen sich nicht aus. Und zweitens: Und wenn schon? Also: Schande über mich!

Gelackter Boygroup-Schönling, gefühlt im permanenten Weichzeichner unterwegs. OK, das nehme ich zurück - meine Musik ist es halt nicht. Und hier kommt die Selbstkritik ins Spiel. Als ich mich fragte, für wen dieser Act gedacht war, war mein erster Gedanke: für Fußballfans wohl nicht. Aber, erstens: Woher will ich das bitte wissen? Vielleicht nicht für den deutschen Otto Normalbesucher, der sein Bier so schmerzlich vermisst. Aber es gibt ja auch noch andere, jüngere, ja sogar weibliche. BTS und Fußball schließen sich nicht aus. Und zweitens: Und wenn schon? Also: Schande über mich! Aufreger des Tages: VAR. Gebt es zu! Ich war nicht der Einzige, der beim vom VAR aberkannten ersten Treffer Ecuadors direkt an Mauschelei dachte. Abseits, ganz bestimmt, aber die Zeitlupe kommt erst zehn Minuten später? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Immerhin ging dann doch alles mit rechten Dingen zu. Blöd für den Gastgeber: Um einen Elfmeter zu bekommen, muss man es halt erst einmal in den gegnerischen Strafraum schaffen ...

Gebt es zu! Ich war nicht der Einzige, der beim vom VAR aberkannten ersten Treffer Ecuadors direkt an Mauschelei dachte. Abseits, ganz bestimmt, aber die Zeitlupe kommt erst zehn Minuten später? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Immerhin ging dann doch alles mit rechten Dingen zu. Blöd für den Gastgeber: Um einen Elfmeter zu bekommen, muss man es halt erst einmal in den gegnerischen Strafraum schaffen ... Fail des Tages: Zuschauer beim Eröffnungsspiel. Der deutsche Begriff "Schadenfreude" ist ein echter Exportschlager. Ob auch in Katar, weiß ich ehrlich gesagt nicht - aber da kommt ja nicht einmal eine Weltmeisterschaft gut an, höhö. Auf jeden Fall dürfte wohl beim einen oder anderen Beobachter ein wenig Schadenfreude mit von der Partie gewesen sein, als das Al-Bayt schon lange vor dem Ende halbleer war. Die FIFA will übrigens unbestätigten Gerüchten zufolge reagieren und für die verbleibenden zwei Katar-Spiele weitere Tickets für die zweiten Halbzeiten verkaufen.

Zwischen Vorfreude und Gruselkabinett: So lief die Eröffnungsfeier der WM © getty 1/18 Die WM 2022 in Katar ist eröffnet! Während sich viele auf das Sportliche konzentrieren, ist dieses Turnier für andere nur eine Gruselveranstaltung. Wir zeigen Euch die Bilder von der Eröffnungsfeier. © getty 2/18 Lichtshow, Musik, Tanzeinlagen - Katar orientiert sich an dem, was wir von Eröffnungsfeiern bereits kennen. © getty 3/18 Die Boygroup BTS mit dem Sänger Jung Kook sorgte für die musikalische Untermalung. © getty 4/18 Das Eröffnungsspiel werden die Gastgeber aus Katar und Ecuador bestreiten. Ecuadorianische Fans träumen anscheinend schon groß. © getty 5/18 Tanzeinlagen und Choreografien dürfen selbstredend nicht fehlen. © getty 6/18 Auch Morgan Freeman hatte einen Auftritt bei der Eröffnungszeremonie. © getty 7/18 Der Pokal in den Händen des ehemaligen Nationalspielers Marcel Desailly. Wir erinnern uns: Frankreich ist amtierender Champion. © getty 8/18 Tänzerinnen und Tänzer performen in den Farben der teilnehmenden Nationen rund um die aufgebaute Kulisse. © getty 9/18 Scheich Tamim bin Hamad al-Thani hält eine Rede auf der Tribüne der großen Namen dieser WM, wenn man so möchte. Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino sitzt dort. © getty 10/18 Natürlich ließ er sich auch nicht die Gelegenheit nehmen, selbst das Wort zu ergreifen. Wie er sich wohl heute fühlte? © getty 11/18 Und so sieht das ganze Spektakel aus einer größeren Distanz aus. © getty 12/18 Pyrotechnik ist kein Verbrechen! Zumindest nicht bei Eröffnungsfeiern. © getty 13/18 So sieht der Spaß von draußen aus. © getty 14/18 Natürlich gab es auch auf dem Platz Pyro. Hier rund um einen überdimensional großen WM-Pokal. © getty 15/18 Auf den Ehrenplätzen sorgt das für Erheiterung. © getty 16/18 Setzt sich der Gastgeber im Eröffnungsspiel durch? © getty 17/18 Oder verpasst Ecuador ihnen einen frühen Dämpfer? © getty 18/18 Was erwartet uns in Katar? Die umstrittenste WM der Neuzeit ist nun jedenfalls eröffnet.

WM 2022 in Katar: Das steht heute noch an

England vs. Iran (14 Uhr)

Unabhängig von der "One Love"-Binde wollen die Engländer vor dem Spiel gegen den Iran auf die Knie gehen, um auf die Proteste gegen das dortige Regime aufmerksam zu machen ... die iranischen Profis dürfen laut Trainer Carlos Queiroz ebenfalls protestieren, so sie denn wollen ... die WAGs der Engländer sind auf einem Kreuzfahrtschiff in internationalen Gewässern untergebracht - damit dort auch gefeiert werden kann? ... Elfmeter haben die Three Lions übrigens ohne Torwart trainiert.

Senegal vs. Niederlande (17 Uhr)

Louis van Gaal bekam von seiner Angebeteten Truus vor dem Abflug zur WM ein ganz besonderes Geschenk: drei orangefarbene Unterhosen ... Nachfragen zur "One Love"-Binde verbot der Tulpengeneral auf der Pressekonferenz am Sonntag ... der verletzte Sadio Mané hat seinen Teamkollegen die besten Wünsche mit auf den Weg gegeben ... für den Senegal spielt Ismail Jakobs aus Köln, der 2021 noch U21-Europameister mit Deutschland wurde.

USA vs. Wales (20 Uhr)

Mit Adam Davies haben die Waliser einen Keeper im Kader, der in Rinteln im Weserbergland geboren wurde ... US-Präsident Joe Biden klingelte bei Trainer Gregg Berhalter durch, um viel Glück zu wünschen ... mit knapp über 24 Jahren führen die Amerikaner den jüngsten Kader aller WM-Teilnehmer ins Feld ... Teilzeitprofi Gareth Bale soll für Wales den Unterschied machen: "Ich bin vollkommen fit. Wenn es nötig ist, dass ich drei Mal 90 Minuten spielen muss, dann spiele ich drei Mal 90 Minuten."

WM 2022 in Katar: Spielplan im Überblick