Die WM 2022 in Katar beginnt für das DFB-Team von Hansi Flick am heutigen Tag mit dem Duell gegen Japan. Doch welcher Sender zeigt das Länderspiel heute live im TV und Livestream und wo seht Ihr die Weltmeisterschafts-Partie im Free-TV? SPOX hat für Euch die Antwort.

Am heutigen Mittwoch, den 23. November, duelliert sich Deutschland bei der WM 2022 in Katar im ersten Gruppenspiel mit Japan. Das Länderspiel startet um 14.00 Uhr deutscher Zeit im Khalifa International Stadium in al-Rayyan.

Über vier Jahre ist nun schon die letzte WM 2018 in Russland her. Deutschland zeigte bei diesem Turnier eine enttäuschende Leistung und schied als amtierender Weltmeister schon in der Vorrunde aus. Seitdem hat sich in der deutschen Nationalmannschaft einiges getan. So hat Hansi Flick das Bundestrainer-Amt von Jögi Löw 2021 übernommen. Der neue DFB-Trainer qualifizierte sich souverän für die WM-Endrunde in Katar. Die spielerische Leichtigkeit ließ Deutschland in den vergangenen Spielen jedoch vermissen, so zum Beispiel auch bei der WM-Generalprobe gegen den Oman. Gelingt der DFB-Elf am heutigen Tag zum WM-Auftakt in der Gruppe E ein Sieg gegen Japan?

Ein Sieg gegen das starke japanische Team wird für Manuel Neuer und Co. heute kein leichtes Unterfangen. Zu den Hoffnungsträgern Japans gehört neben Takehiro Tomiyasu vom FC Arsenal auch Daichi Kamada, der bei Eintracht Frankfurt bislang eine hervorragende Saison spielt. Ganze acht Spieler, die in Deutschland unter Vertrag stehen, nominierte Japans Nationaltrainer Hajime Moriyasu für die WM.

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Japan live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: WM, 1. Gruppenspiel

WM, 1. Gruppenspiel Duell: Deutschland vs. Japan

Deutschland vs. Japan Gruppe: Gruppe E

Gruppe E Datum: 23. November

23. November Anstoß: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Spielort: Khalifa International Stadium, al-Rayyan

Khalifa International Stadium, al-Rayyan Übertragung im TV: ARD, MagentaTV

Übertragung im Livestream: ARD, MagentaTV

Liveticker: SPOX

Das Länderspiel zwischen Deutschland und Japan bei der WM 2022 in Katar seht Ihr am heutigen Tag live und in voller Länge in der ARD im Free-TV! Im Ersten beginnen die Vorberichte zum WM-Spiel um 13.10 Uhr.

Die Begegnung kommentiert für den öffentlich-rechtlichen Sender Tom Bartels. Als Experten fungieren Sami Khedira, Thomas Hitzlsperger, Almuth Schult und Bastian Schweinsteiger. Für die Moderation der Sendung sind Jessy Welmer und Esther Sedlaczek zuständig.

Die ARD überträgt das WM-Gruppenspiel zwischen Deutschland und Japan zudem im kostenlosen Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek.

Im Pay-TV könnt Ihr am heutigen Tag das Länderspiel zwischen Deutschland und Japan alternativ auf MagentaTV verfolgen. Die Übertragung des Spiels startet dort um 13.15 Uhr. Für MagentaTV ist heute Wolff Fuss als Kommentator im Einsatz. Mit der MagentaTV-App und auf der Website des Pay-TV-Senders bietet MagentaTV Euch ebenfalls zwei Möglichkeiten, das WM-Duell in der Gruppe E im Livestream live und in voller Länge zu erleben.

© getty Die WM in Katar ist für Hansi Flick das erste große Turnier als Bundestrainer.

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Japan live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Gündogan, Musiala - Havertz

Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Gündogan, Musiala - Havertz Japan: Gonda - H. Sakai, Yoshida, Tomiyasu, Ito - W. Endo, Shibasaki - J. Ito, Kamada, Kubo - Maeda

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Japan live im TV und Livestream - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt die WM-Partie zwischen Deutschland und Japan am heutigen Tag nicht im TV und Livestream sehen? Dann seid Ihr hier bei SPOX an der richtigen Adresse. SPOX verfolgt für Euch das Länderspiel bei der Weltmeisterschaft in Katar in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Japan live im TV und Livestream - Der Spielplan der Gruppe E im Überblick