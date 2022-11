Der Iran und die USA kämpfen bei der WM 2022 um den Einzug in die K.o.-Phase. Wer setzt sich durch und fährt ins Achtelfinale ein? Das Gruppenspiel im Liveticker von SPOX.

Iran vs. USA - Anpfiff: 20 Uhr Tore / Aufstellung Iran Beiranvand - Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi - Ezatolahi, Nourollahi, Haji Safi, Gholizadeh, Taremi - Azmoun Aufstellung USA Turner - Dest, Carter-Vickers, Ream, A. Robinson - T. Adams, McKennie, Musah, Weah, Pulisic - Sargent Gelbe Karten /

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Iran vs. USA: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Am heutigen Dienstag treten der Iran und die USA zeitlich parallel zu Wales gegen England an. Schauplatz ist das Ahmed bin Ali Stadium in ar-Rayyan, los geht es um 20 Uhr.

Vor Beginn: In Gruppe B der WM 2022 geht es nach zwei von drei Spieltagen ziemlich eng zur Sache. England führt die Tabelle mit vier Punkten an, der Iran hat drei Zähler, die USA zwei, Wales einen.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

© getty Der Iran hat gute Chancen aufs WM-Achtelfinale.

Iran vs. USA: Gruppenspiel bei der WM 2022 - Offizielle Aufstellungen

Beiranvand - Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi - Ezatolahi, Nourollahi, Haji Safi, Gholizadeh, Taremi - Azmoun USA: Turner - Dest, Carter-Vickers, Ream, A. Robinson - T. Adams, McKennie, Musah, Weah, Pulisic - Sargent

Iran vs. USA: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream

Das Kräftemessen zwischen dem Iran und der USA kann man sich heute einerseits live im frei empfangbaren Fernsehen anschauen. Die ARD und das ZDF teilen sich die Ausstrahlung der WM auf, am heutigen Dienstag ist die ARD erneut an der Reihe.

Der öffentlich-rechtliche Sender bietet zur WM generell und somit auch zu Iran gegen USA einen kostenlosen Livestream an.

Schauen kann man diese Begegnung heute nicht nur live in der ARD, sondern auch bei MagentaTV. Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an allen 64 WM-Spielen, ARD und ZDF haben bloß 48 Parten im Programm. MagentaTV bietet sein TV-Programm ebenso via Livestream an.

WM 2022: Die Tabelle in Gruppe B