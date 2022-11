WM 2022 in Katar: Bundestrainer Hansi Flick macht Niclas Füllkrug Hoffnung auf Startplatz gegen Japan

Bundestrainer Hansi Flick hat sich nach dem 1:0 (0:0) im Testspiel gegen den Oman am Mittwochabend lobend über Torschütze Niclas Füllkrug geäußert.

"In der zweiten Halbzeit war unser Spiel wesentlich besser als in der ersten", sagte Flick bei RTL, angesprochen auf Füllkrug, der zur Pause eingewechselt worden war. "Er hat das Tor gemacht und das hat er sich auch verdient, weil er zwei, drei Abschlüsse hatte."

Der Werder-Stürmer war in letzter Sekunde auf den WM-Zug aufgesprungen, könnte sich aber nun sogar Hoffnungen auf einen Platz in der Startelf im ersten Gruppenspiel gegen Japan am 23. November machen.

Die Präsenz Füllkrugs auf dem Platz habe man "gespürt", so Flick weiter: "Da ist eine Präsenz vorne da. Deswegen sind wir mit seinem Einsatz sehr zufrieden."

Allerdings wollte Flick den insgesamt mageren Auftritt gegen den Oman nicht überbewerten. Man habe das Spiel auch als Pause und Regeneration sehen wollen, die frühen Auswechslungen seien geplant gewesen: "Alles okay, es hat seinen Sinn erfüllt." Im Bezug auf die Aufstellung gegen Japan habe sich "nicht groß was verändert".

Füllkrug selbst erklärte nach seinem Debüt im DFB-Trikot: "Am Ende freue ich mich, dass ich helfen konnte, das Spiel zu gewinnen." Man müsse das Spiel "realistisch einschätzen: "Jetzt geht es um alles in den nächsten Spielen, da wollen wir erfolgreich sein."