Oman - Deutschland 0:1: Füllkrug rettet DFB-Team vor Blamage in Maskat

Trotz einer schwachen Vorstellung hat die deutsche Nationalmannschaft ihre WM-Generalprobe in Maskat gegen den Oman knapp mit 1:0 (0:0) gewonnen. Das Siegtor erzielte der eingewechselte Niclas Füllkrug in der 80. Minute.

Wie Flick schon im Vorfeld des Spiels angedeutet hatte, schickte er gegen den Oman keine potenzielle WM-Startelf ins Spiel. Die zuletzt stark belasteten Joshua Kimmich und Jamal Musiala bekamen zunächst eine Pause. Dafür verhalf der Bundestrainer Youssoufa Moukoko zu seinem ersten Länderspiel. Mit 17 Jahren und 361 Tagen ist er der jüngste Debütant seit Uwe Seeler (17 Jahre 345 Tage) im Jahr 1954.

Lukas Klostermann feierte nach über drei Monaten Verletzungspause sein Comeback, verließ aber schon in der 34. Minute für Armel Bella Kotchap den Platz. Thomas Müller, Antonio Rüdiger (angeschlagen) und Marc-Andre ter Stegen (krank) mussten ganz passen.

Am Tag vor dem Spiel hielt die deutsche Nationalmannschaft in Maskat eine Pressekonferenz ab, die durchaus kuriose Züge annahm. Unter anderem wurde Christian Günter mit Bundestrainer Hansi Flick verwechselt. Hier geht es zum Bericht.

Nächsten Mittwoch startet die deutsche Nationalmannschaft mit dem Gruppenspiel gegen Japan in die WM.

Oman - Deutschland: Die Analyse

Die neu zusammengewürfelte deutsche Mannschaft wirkte zunächst unerklärlich verunsichert. Trotz eines deutlichen Ballbesitzplus' gelangen kaum strukturierte Angriffe. Stattdessen leistete sich das DFB-Team haufenweise einfache Abspiel- und Stoppfehler.

Debütant Youssoufa Moukoko fehlte im Sturmzentrum jegliche Bindung zum Kombinationsspiel, ehe er in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit seinem erst 13. Ballkontakt am Aluminium scheiterte. Die einzige andere nennenswerte Chance des DFB-Teams vor der Pause vergab Kai Havertz in der 16. Minute nach Pass von Leon Goretzka, der im Zusammenspiel mit Ilkay Gündogan den offensiveren Part der Doppelsechs übernahm.

Die Gastgeber gingen aggressiv in die Zweikämpfe und kombinierten nach Ballgewinn immer wieder flink nach vorne. Von dieser Herangehensweise ließ sich die deutsche Defensive wiederholt überrumpeln, vor allem David Raum und Thilo Kehrer wirkten bisweilen desillusioniert. Nach Klostermanns Auswechslung rückte Kehrer in der 34. Minute von der Innenverteidigung auf die rechte Seite.

Zur Halbzeit brachte Flick mit Nico Schlotterbeck, Christian Günter, Joshua Kimmich und Niclas Füllkrug vier neue Spieler. Die Wechsel zeigten nur kurzzeitig Wirkung: Deutschland spielte nach der Pause zunächst zwingender, verfiel aber bald wieder in alte Muster. Oman konterte weiter gefährlich und hätte sich eigentlich ein Remis verdient. Doch Füllkrug traf spät zum 1:0 für Deutschland.

Oman - Deutschland: Die Daten des Spiels

Tor: 0:1 Füllkrug (80.)

Der Star des Spiels: Niclas Füllkrug (Deutschland)

Füllkrug kam zur Pause ins Spiel und feierte somit sein Nationalmannschaftsdebüt. Sofort belebte er das deutsche Offensivspiel. In der 53. scheiterte er noch knapp, in der 80. traf er zum entscheidenden 1:0.

Der Flop des Spiels: David Raum (Deutschland)

Raum bekam auf der linken Abwehrseite den Vorzug vor Christian Günter, empfahl sich jedoch nicht für einen WM-Startplatz. Ganz im Gegenteil: Im Spiel nach vorne präsentierte sich Raum fehlerhaft, in der Rückwärtsbewegung wirkte er wiederholt desorientiert. Zur Halbzeit ersetzte ihn sein Rivale Günter.

Der Schiedsrichter: Mohammed Khled Al-Hoaish (Saudi Arabien)

Wie es sich für ein Freundschaftsspiel gehört, wurde die Partie weitestegehend fair geführt. Al-Hoaish hatte keine Probleme.