Bei der WM 2022 in Katar trifft Deutschland im ersten Gruppenspiel auf Japan. Welcher TV-Sender das Weltmeisterschafts-Duell zwischen Deutschland und Japan live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihren Auftakt bei der WM in Katar gegen Japan. Die Partie in der Gruppe E beginnt am Mittwoch, den 23. November, um 14.00 Uhr deutscher Zeit. Als Austragungsort des WM-Spiels dient das Khalifa International Stadium in al-Rayyan.

In der Gruppe E trifft das DFB-Team neben Japan auf Spanien und Costa Rica. Deutschland hat damit bei der WM in Katar eine schwere Gruppe erwischt. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick hat das Achtelfinale dennoch fest im Blick, alles andere als der Einzug in die K.o.-Runde wäre eine herbe Enttäuschung für das DFB-Team.

Für Deutschland ist die Partie gegen Japan das erste WM-Spiel seit dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM in Russland 2018. Dort schied das DFB-Team mit nur drei Zählern als Gruppenletzter aus. Gelingt dem Team von Hansi Flick bei der WM 2022 die Wiedergutmachung für das schlechte Abschneiden bei der vergangenen Weltmeisterschaft?

ARD, ZDF oder MagentaTV? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Japan live - Der Spielplan der Gruppe E im Überblick

Datum Uhrzeit Team A Team B 23. November 14 Uhr Deutschland Japan 23. November 17 Uhr Spanien Costa Rica 27. November 11 Uhr Japan Costa Rica 27. November 20 Uhr Spanien Deutschland 01. Dezember 20 Uhr Costa Rica Deutschland 01. Dezember 20 Uhr Japan Spanien

ARD, ZDF oder MagentaTV? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Japan live

Mit der ARD, dem ZDF und MagentaTV zeigen gleich drei TV-Sender die WM-Begegnungen in Katar live im TV und Livestream. Im Free-TV teilen sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Übertragungsrechte. Der Pay-TV-Sender MagentaTV zeigt hingegen alle Spiele der WM 2022 live. Das erste Gruppenspiel zwischen Deutschland und Japan seht Ihr in der ARD und bei MagentaTV.

ARD, ZDF oder MagentaTV? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Japan live - Die Übertragung im TV

Im Free-TV seht Ihr die WM-Begegnung zwischen Deutschland und Japan live und in voller Länge in der ARD. Die ARD beginnt mit ihrer Übertragung des Spiels um 13.10 Uhr. Ab 14.00 Uhr kommentiert das Länderspiel für den öffentlich-rechtlichen Sender Tom Bartels. Zum ARD-Team gehören zudem die Moderatorinnen Jessy Wellmer und Esther Sedlaczek sowie die Experten Bastian Schweinsteiger, Almuth Schult, Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger.

MagentaTV beginnt mit seinen Vorberichten zu der WM-Partie zwischen Deutschland und Japan um 13.15 Uhr. Dort seht Ihr das WM-Gruppenspiel live und vollumfänglich im Pay-TV. Für MagentaTV fungiert Wolff Fuss als Kommentator der Begegnung.

© getty Takehiro Tomiyasu, der beim FC Arsenal unter Vertrag steht, ist einer der Topstars im japanischen Team.

ARD, ZDF oder MagentaTV? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Japan live - Die Übertragung im Livestream

Im Livestream überträgt die ARD das WM-Gruppenspiel zwischen Deutschland und Japan in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de. Der Livestream der ARD ist kostenfrei abrufbar.

MagentaTV bietet dagegen einen kostenpflichtigen Livestream des Auftaktspiels in der Gruppe E an, welchen Ihr mit Eurem Laptop im Browser und in der MagentaTV-App findet.

ARD, ZDF oder MagentaTV? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Japan live - Der Liveticker von SPOX

Das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Japan begleitet SPOX für Euch in einem ausführlichem Liveticker, mit dem Ihr nichts von der Action auf dem Rasen verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

ARD, ZDF oder MagentaTV? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Japan live - Die Gruppe E im Überblick