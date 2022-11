Für Deutschland beginnt die WM 2022 gegen Japan. Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle: SPOX liefert Informationen zum ersten Gruppenspiel.

Der Ball rollt. Seit Sonntag läuft in Katar die Weltmeisterschaft 2022, bis einschließlich den 2. Dezember wird dabei die Gruppenphase absolviert. Nach dem Eröffnungsspiel am Wochenende zwischen Katar und Ecuador und den nächsten drei Partien am Montag (England - Iran, Senegal - Niederlande, USA - Wales) und den Spielen der Gruppen C und D am Dienstag greift am vierten Turniertag auch die deutsche Nationalmannschaft ein.

Das DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick startet gegen Japan in die WM. Gemeinsam befinden sie sich in der Gruppe E, wo dann im Zuge der Vorrunde auch noch Spanien (27. November, 20 Uhr) und Costa Rica (1. Dezember, 20 Uhr) warten.

Auf die Asiaten trifft Deutschland am Mittwoch, den 23. November. Anstoß ist um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, vor Ort ist es dann bereits 16 Uhr. Schauplatz des Duells ist das Khalifa International Stadium, das sich in ar-Rayyan befindet. Die Stadt befindet sich vor den Toren von Doha.

© getty Bundestrainer Hansi Flick kann beim WM-Auftakt gegen Japan aus dem Vollen schöpfen.

Deutschland vs. Japan: Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle

In den Reihen des deutschen Nationalteams stehen für den WM-Auftakt alle Akteure zur Verfügung. Nachdem Niclas Füllkrug die DFB-Elf im einzigen Testspiel gegen den Oman zu einem 1:0-Erfolg geschossen hatte, war er wegen eines grippalen Infekts außer Gefecht gesetzt worden. Seit Sonntag trainiert der Stürmer von Werder Bremen aber wieder im Kreise der Mannschaft mit.

Thomas Müller, der noch beim FC Bayern München aufgrund muskulärer Probleme im Hüftbereich fünf Partien verpasst hatte, befindet sich derweil seit Samstag im Team-Training.

Deutschland vs. Japan: Voraussichtliche Aufstellungen

Ein Startelf-Einsatz des 33-Jährigen gilt jedoch als unwahrscheinlich. Müller fehlt schlicht der Spielrhythmus. Zuletzt zum Einsatz kam er am 26. Oktober beim 3:0-Erfolg der Münchner in der Champions League beim FC Barcelona.

Offen bleibt, wen Flick als Außenverteidiger ins Rennen schickt, wer innen neben Abwehrchef Antonio Rüdiger verteidigt.

Voraussichtliche Aufstellung Deutschland: Neuer - Kehrer, Rüdiger, Schlotterbeck, Günter - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Musiala, Sané - Havertz

Noten: Zweite Reihe empfiehlt sich nicht - DFB-Defensive desorientiert © getty 1/18 Die deutsche Nationalmannschaft hat in ihrem letzten Testspiel vor der WM in Katar mit 1:0 gegen den Oman gewonnen. Matchwinner Füllkrug verdiente sich die Bestnote. In der Abwehr konnte sich ein Außenverteidiger nicht empfehlen. Die Einzelkritiken. © getty 2/18 MANUEL NEUER: Der Kapitän hatte wenig zu tun und konnte sich nicht besonders auszeichnen. Hatte Glück, dass Al-Yahmadi die Riesenchance zum Tor nicht nutzte. Note: 3. © imago images 3/18 DAVID RAUM: Versuchte offensiv Akzente zu setzen, wirkte teilweise aber desorientiert. Vernachlässigte seine Aufgaben in der Defensive und über seine Seite entstanden mehrere gute Angriffe der Gastgeber. Machte nach der Pause für Günter Platz. Note: 5. © imago images 4/18 MATTHIAS GINTER: Spielte unaufgeregt und strahlte Sicherheit in der Innenverteidigung aus. Spielte nur die erste Halbzeit, dürfte gegen Japan aber wohl wieder auf der Bank Platz nehmen. Note: 4. © imago images 5/18 THILO KEHRER: Verpasste es, nach einer Flanke zu klären und machte den Angriff des Omans beinahe nochmal heiß. Rückte nach Klostermanns Auswechslung auf die Position des Rechtsverteidigers, dort aber auch nicht fehlerfrei. Note: 5. © imago images 6/18 LUKAS KLOSTERMANN: Sein erster Pflichtspieleinsatz seit August endete bereits nach 34 Minuten, da er für Bella Kotchap ausgewechselt wurde. Nach langer Verletzung allerdings wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme. Konnte sich nicht auszeichnen. Note 4,5. © imago images 7/18 ILKAY GÜNDOGAN: War der defensivere der beiden Sechser und verteilte die Bälle aus dem Zentrum. Brachte noch eine gute Ecke, ansonsten eher unauffällig. In der 65. Minute machte er für Brandt Platz. Note: 4. © imago images 8/18 LEON GORETZKA: In der 16. Minute steckte er gedankenschnell auf Havertz durch und leitete die bis dahin beste Chance Deutschlands ein. Agierte offensiver als sein Partner Gündogan auf der Doppelsechs. Machte nach 45 Minuten Platz für Kimmich. Note: 3,5. © getty 9/18 LEROY SANÉ: War sehr engagiert und holte sich die Bälle auch von weiter hinten ab. Halbchance in der 31. Spielminute per direktem Freistoß aus gut 30 Metern. Versuchte immer wieder Akzente zu setzen und machte viele Meter. Note: 3. © imago images 10/18 KAI HAVERTZ: Hätte in der 16. Minute nach schönem Pass von Goretzka bereits auf 1:0 stellen müssen, scheiterte aus gut zehn Metern aber an Omans Keeper. Konnte dann immerhin noch einen Assist verzeichnen als er Füllkrug in Szene setzte. Note: 3. © getty 11/18 JONAS HOFMANN: Zu Beginn sehr unauffällig, im ersten Durchgang ging über seine rechte Seite nach vorne wenig. Im zweiten Durchgang dann mit ein paar guten Aktionen, leitete mit seinem Ball auf Havertz das 1:0 ein. Note: 4. © getty 12/18 YOUSSOUFA MOUKOKO: War beim Debüt für das DFB-Team wenig eingebunden und wenn er den Ball bekam, zumeist unglücklich. Kurz vor der Pause traf er nach einer schönen Bewegung aus spitzem Winkel nur den Pfosten. Nach 45 Minuten war Schluss. Note: 4,5. © getty 13/18 ARMEL BELLA KOTCHAP: Kam für den ausgewechselten Klostermann und rückte neben Ginter in die Innenverteidigung. Konnte einige Zweikämpfe durch seine Physis gewinnen, ansonsten aber auch in seinem zweiten Länderspiel nicht wirklich überzeugend. Note: 4,5. © getty 14/18 NICLAS FÜLLKRUG: Kam in der zweiten Hälfte und zwang nach einem missglückten Rückpass eines Gegenspielers den Keeper der Gastgeber zu einer starken Parade. Traf dann in der 80. Minute nach einem starken ersten Kontakt zur Führung. Note: 2,5. © imago images 15/18 CHRISTIAN GÜNTER: Kam nach der ersten Hälfte für Raum in die Partie, konnte die linke Hälfte der Deutschen dann aber auch nicht beleben. Machte zumindest defensiv keine Fehler und blieb recht unauffällig. Note: 4. © getty 16/18 NICO SCHLOTTERBECK: Ersetzte Ginter nach der Halbzeit in der Innenverteidigung und ließ sich zumindest nichts zu Schulden kommen, großartig für einen Platz in der Startelf konnte er sich aber auch nicht bewerben. Note: 4. © getty 17/18 JOSHUA KIMMICH: Kam zur Halbzeit für Goretzka in die Partie und strahlte im Zentrum Ruhe aus. Forderte immer wieder die Bälle und war bemüht, das Spiel für die Deutschen zu machen. Note: 3. © imago images 18/18 JULIAN BRANDT: Wurde in der 65. Minute für Gündogan eingewechselt. Konnte in seiner Einsatzzeit dann aber keine Akzente mehr setzen. Note: 4.

Japan spielt mal in einem 4-2-3-1 und mal in einem 4-3-3. Mit Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Hiroki Ito, Wataru Endo (beide VfB Stuttgart), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Ritsu Doan (SC Freiburg), Takuma Asano (VfL Bochum), Maya Yoshida (FC Schalke) und Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) steht eine Reihe Akteure aus den höchsten beiden deutschen Spielklassen im Aufgebot von Trainer Hajime Moriyasu. Ihm fehlt derzeit kein Spieler.

Eine gewisse Bekanntheit besitzt auch Takefusa Kubo von Real Sociedad, da dieser bis zum Sommer noch bei Real Madrid unter Vertrag stand. Für die Profis der Königlichen spielte der Angreifer allerdings nie, er wurde mehrfach verliehen.

Voraussichtliche Aufstellung Japan: Gonda - Nagatomo, Yoshida, Itakura, Tomiyasu - Endo, Morita - Doan, Kamada, Minamino - Maeda

Deutschland vs. Japan bei der WM 2022: Infos zum Gruppenspiel

WM 2022: Kader von Deutschland

Name Verein Position Rückennummer Manuel Neuer FC Bayern München TOR 1 Marc-André ter Stegen FC Barcelona TOR 22 Kevin Trapp Eintracht Frankfurt TOR 12 Armel Bella-Kotchap FC Southampton ABWEHR 20 Niklas Süle Borussia Dortmund ABWEHR 15 Thilo Kehrer West Ham United ABWEHR 5 David Raum RB Leipzig ABWEHR 3 Christian Günter SC Freiburg ABWEHR 26 Antonio Rüdiger Real Madrid ABWEHR 2 Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund ABWEHR 23 Lukas Klostermann RB Leipzig ABWEHR 16 Matthias Ginter SC Freiburg ABWEHR 4 Joshua Kimmich FC Bayern München MITTELFELD 6 Leon Goretzka FC Bayern München MITTELFELD 8 Ilkay Gündogan Manchester City MITTELFELD 21 Mario Götze Eintracht Frankfurt MITTELFELD 11 Julian Brandt Borussia Dortmund MITTELFELD 17 Jonas Hofmann Borussia Mönchengladbach MITTELFELD 18 Jamal Musiala FC Bayern München MITTELFELD 14 Serge Gnabry FC Bayern München ANGRIFF 10 Thomas Müller FC Bayern München ANGRIFF 13 Leroy Sané FC Bayern München ANGRIFF 19 Kai Havertz FC Chelsea ANGRIFF 7 Karim Adeyemi Borussia Dortmund ANGRIFF 24 Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund ANGRIFF 26 Niclas Füllkrug Werder Bremen ANGRIFF 9

WM 2022: Kader von Japan