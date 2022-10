WM in Katar: Lionel Messi fürchtet Verletzungen

Lionel Messi, Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, hat sich knapp einen Monat vor Beginn der WM in Katar besorgt zu den Verletzungen seiner Mannschaftskameraden Ángel Di María und Paulo Dybala geäußert. Er selbst hat ein bestimmtes Rezept, um mit der eigenen Angst vor Verletzungen umzugehen.

"Es ist besorgniserregend, denn die WM ist anders als sonst: Wir spielen zu einer anderen Zeit und wir sind jetzt so nah dran, dass jede Kleinigkeit dazu führen könnte, dass man ausfällt", erklärte der 35-Jährige im Gespräch mit DirecTV Sports.

Di María fällt aktuell mit einer Knieverletzung aus, die ihn noch circa einen Monat außer Gefecht setzen wird. Sein argentinischer Sturmkollege Dybala laboriert an einer Oberschenkelverletzung und droht die WM zu verpassen.

"Ich hoffe, dass sie sich beide erholen, sie haben genug Zeit, um für die Weltmeisterschaft fit zu werden", sagte Messi über das Duo. "Hoffentlich können wir alle gesund zur WM fahren." Derartige Verletzungen seien "beängstigend, aber daran zu denken, kann kontraproduktiv sein", betonte er: "Am besten verhält man sich ganz normal und spielt so wie immer. Dann bleibt man hoffentlich fit."

Messi selbst ist nach überstandener Verletzung wieder einsatzbereit und könnte am Sonntag bereits wieder beim Spiel von PSG gegen Olympique Marseille auflaufen. Für ihn wird die das Turnier in Katar die letzte Weltmeisterschaft sein, wie er zuletzt gegenüber Star Plus bestätigte.

Argentinien trifft in Gruppe C auf Saudi-Arabien, Mexiko und Polen. Zum Auftakt trifft die Albiceleste am 22. November auf Saudi-Arabien.