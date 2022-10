Drei Titel, eine Tragödie und jede Menge kriminelle Energie! Die kuriose Karriere von Ronaldinhos Bruder

Ronaldinhos großer Bruder "Assis" hatte ebenfalls eine große Karriere vor Augen. Doch aus dem riesigen Talent wurde nie ein Star.



Der zweifache Weltfußballer Ronaldinho galt für viele als das Idol für die brasilianische Art, Fußball zu spielen. Trickreich, erfolgreich und immer einen Genie-Streich auf Lager. Doch Ronaldinho hätte nicht der einzige grandiose Kicker aus seiner Familie sein müssen. Seinem großen Bruder Roberto, mehr bekannt unter dem Namen "Assis", stand ebenfalls eine Star-Karriere bevor. Doch eine Tragödie, Verletzungen und Kriminalität ließen alles ganz anders kommen.

Mit elf Jahren kam Assis in die Nachwuchsakademie des brasilianischen Erstligisten Gremio und wurde aufgrund seines unfassbaren Dribblings schon früh mit Diego Maradona verglichen. Im Alter von 16 Jahren bemühte sich der FC Turin aus Italien um Assis. Gremio wollte sein Juwel nicht gehen lassen und bot ihm neben einem neuen Vertrag auch noch ein Haus inklusive Swimming-Pool für seine Familie an. Assis entschied sich gegen das Abenteuer Europa und für seine Heimat und Familie.

Der brasilianische Verein sollte sein hohes Angebot für den 16-Jährigen nicht bereuen: Assis führte Gremio von 1988 bis 1990 zu drei aufeinanderfolgenden Meisterschaften. Doch in der Zeit des sportlichen Erfolgs kam es in der Familie zur Tragödie.

Der Vater von Ronaldinho und Assis wurde nach einer Herz-Attacke tot im Swimming-Pool der Familie aufgefunden. Assis war plötzlich nicht mehr nur großer Bruder, sondern zwei Tage vor seinem 18. Geburtstag eine Art Vaterfigur.

Sportlich ging es für Assis bergab

Assis Karriere ging daraufhin bergab. Eine schwere Verletzung im Jahr 1991 ließ ihn acht Monate ausfallen, daraufhin wechselte er zum FC Sion in die Schweiz. Sportlich war der Wechsel ein Downgrade, finanziell hingegen ein gutes Paket, vor allem für die Familie. Nach guten Leistungen zog er weiter zu Sporting Lissabon. In den folgenden sieben Jahren spielte Assis für acht unterschiedliche Teams in Brasilien und Europa, erfolgreich war Assis jedoch bei keinem Team mehr.

Im Alter von 31 Jahren beendete er seine Karriere und kümmerte sich als Agent seit Anfang der 2000er-Jahre um die aufstrebende Laufbahn seines jüngeren Bruders Ronaldinho. Eine folgenschwere Entscheidung von Ronaldinho. "Er hat sein ganzes Leben in die Hände seines Bruders gelegt. Man kann diese Entscheidung nicht verstehen, es war eine dumme Entscheidung, die schwer zu akzeptieren war", sagte der ehemalige brasilianische Stürmer Walter Casagrande in einem Interview mit Globo Esporte.

Bankrott-Gerüchte und Verhaftungen - Assis Einfluss auf Ex-Barça-Star Ronaldinho steht in keinem guten Licht. Assis geriet 2003 in juristische Schwierigkeiten, als er verhaftet und wegen Geldwäsche zu fünf Jahren und fünf Monaten in einem "halboffenen Verfahren" verurteilt wurde.

Auch nach der erfolgreichen Karriere von Ronaldinho hatte Assis weiter keinen guten Einfluss auf seinen Bruder. Gemeinsam reisten die Brüder im Jahr 2020 mit falschen Pässen nach Paraguay und landeten für fünf Monate im Gefängnis.

Seine sportliche Karriere hatte Potenzial für Großes. Doch Assis nutzte sein Talent nicht, sodass am Ende sein kleiner Bruder die große Karriere und die Lorbeeren genoss.