England vs. Albanien, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der WM-Qualifikation treffen heute in der Gruppe I England und Albanien aufeinander. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

WM-Qualifikation, England vs. Albanien: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Vor den abschließenden Spielen der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar stehen mit Deutschland und Dänemark erst zwei von 13 WM-Teilnehmern aus Europa fest. In einem für den Sieg in der Gruppe I und damit die direkte WM-Qualifikation wichtigen Spiel empfängt England am heutigen Freitag, 12. November, Albanien. Angepfiffen wir die Partie des 9. Spieltags um 20.45 Uhr im Wembley-Stadion in London.

Wie brisant die Situation in der Gruppe I ist, verrät ein Blick auf die Tabelle. Nachdem alle sechs Mannschaften acht Spiele absolviert haben, führt England mit 20 Punkten das Ranking vor Polen (17 Punkte) und Albanien (15 Punkte an). Diese drei Teams kämpfen noch um den Gruppensieg und um Platz zwei, der zur Teilnahme an den Playoffs zur WM 2022 berechtigt.

England kann sich mit einem Sieg gegen Albanien und einem gleichzeitigen Unentschieden oder einer Niederlage Polens in Andorra, wovon aber nicht auszugehen ist, bereits fix für die WM 2022 qualifizieren. Das ist auch bei einem Unentschieden im Wembley-Stadion der Fall, wenn Polen verliert. Geht England vs. Albanien dagegen unentschieden oder zu Gunsten Albaniens aus, fällt die Entscheidung über Platz eins und zwei in der Gruppe I erst am letzten Spieltag.

Die "Three Lions" gewannen übrigens das "Hinspiel" in Albanien mit 2:0.

England vs. Albanien, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Das WM-Qualifikationsspiel zwischen England und Albanien wird heute live von DAZN übertragen. Der Streamingdienst hält die exklusiven Übertragungsrechte an fast allen Spielen der WM-Qualifikation in Europa, lediglich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft können nicht im Livestream von DAZN verfolgt werden, sondern im Free-TV auf RTL.

Die DAZN-Übertragung von England vs. Albanien beginnt um 20.45 Uhr. Kommentator des Spiels ist Uli Hebel. Neben England gegen Albanien finden heute noch weitere sieben WM-Qualifikationsspiele, darunter der Kracher zwischen Italien und der Schweiz, statt. Auch diese Begegnungen werden live von DAZN im Livestream gezeigt.

England vs. Albanien, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Auch SPOX begleitet den heutigen WM-Quali-Abend live. In unseren ausführlichen Livetickern zu allen Spielen, also auch zu England vs. Albanien, erfahrt Ihr sofort, wenn sich etwas in den Stadien ereignet.

WM-Qualifikation: Tabelle der Gruppe I vor dem 9. Spieltag