WM-Quali: Dänemark löst WM-Ticket - Unterbrechung in Albanien - Ronaldo-Gala

EM-Halbfinalist Dänemark hat als zweite Mannschaft das Ticket für die Fußball-WM 2022 in Katar gelöst. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand feierte beim 1:0 (0:0) gegen Österreich den achten Zu-Null-Sieg im achten Qualifikationsspiel und fährt zum zweiten Mal in Folge zur WM-Endrunde. Zuvor hatte sich nur Deutschland sportlich für Katar qualifiziert.

Joakim Mähle (53.) traf in Kopenhagen für die Dänen, die als einziges europäisches Team noch keinen Punkt abgegeben haben. Yussuf Poulsen (RB Leipzig) stand im Gegensatz zu Jacob Bruun Larsen (TSG Hoffenheim) in der Startelf.

Für Österreich platzte dagegen die letzte Hoffnung auf den Play-off-Platz, für den ohnehin in der Kritik stehenden Trainer Franco Foda dürfte es nun eng werden. Chancen auf eine WM-Teilnahme hat Österreich aber noch über die Nations League.

Schweden auf WM-Kurs: Weiter Tabellenführer vor Spanien

Der Leipziger Bundesligaprofi Emil Forsberg hat Schwedens Fußball-Nationalmannschaft zum fünften Sieg im sechsten WM-Qualifikationsspiel geführt. Die Skandinavier bezwangen Griechenland mit 2:0 (0:0) und wahrten damit an der Spitze der Gruppe B ihren Vorsprung von zwei Punkten auf Verfolger Spanien. Forsberg brachte die Gastgeber mit seinem verwandelten Strafstoß (58.) auf Kurs.

Schweden hat damit zumindest einen Platz für die Play-offs so gut wie sicher. Die drittplatzierten Griechen haben bereits sechs Punkte Rückstand und weisen die deutlich schlechtere Tordifferenz auf.

Dem früheren Dortmunder Alexander Isak (69.) gelang der zweite Treffer. Kurz vor Schluss schickte der deutsche Schiedsrichter Tobias Stieler Griechenlands Pantelis Chatzidiakos mit Gelb-Rot vom Platz (88.).

Am letzten Spieltag am 14. November kommt es zum direkten Duell der Spitzenteams in Spanien. Den ersten Vergleich hatte Schweden 2:1 (1:1) gewonnen.

Ronaldo erzielt Dreierpack - Unterbrechung in Albanien

Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat seine Tor-Bestmarke für Nationalmannschaften weiter ausgebaut - und zwar in typischer Manier. Beim 5:0 (3:0)-Sieg seines Teams im WM-Qualifikationsspiel gegen den krassen Außenseiter Luxemburg traf CR7 zweimal vom Elfmeterpunkt (8., 13.) und machte seinen Dreierpack mit einem Kopfball aus kurzer Distanz (87.) perfekt. Damit steht der Torrekordler nun bei 115 Länderspieltoren in 182 Spielen. Erst am Samstag war Ronaldo Europas Rekordnationalspieler geworden und hatte Sergio Ramos (Spanien) überholt.

Luxemburg ist Ronaldos Lieblingsgegner: Gegen keine andere Nation hat der 36-Jährige in seiner Länderspielkarriere häufiger getroffen (9). Durch den Sieg haben die Portugiesen zumindest den Play-off-Rang zwei für die Qualifikation zur WM 2022 in Katar sicher.

England nur Remis gegen Ungarn - Tumulte auf den Rängen

England hat den vorzeitigen Sprung zur WM verpasst. Der Vize-Europameister kam im Londoner Wembley-Stadion nicht über 1:1 (1:1) gegen Ungarn hinaus. Überschattet wurde das Spiel kurz nach dem Anstoß von Ausschreitungen auf der Tribüne zwischen ungarischen Hooligans mit der Polizei.

Die Gäste waren durch den Freiburger Roland Sallai (24.) per Foulelfmeter in Führung gegangen, Verteidiger John Stones (37.) von Manchester City glich noch in der ersten Hälfte aus. Mit hohem Ballbesitzanteil, aber wenig großen Chancen rannten die Three Lions in der Folge an, brachten RB-Keeper Peter Gulacsi aber nicht mehr in Verlegenheit.

England steht durch das Remis mit 15 Punkten an der Tabellenspitze der Gruppe I, Ungarn wahrt mit nun elf Zählern eine kleine Restchance auf Play-offs.

Die Londoner Polizei hatte im Vorfeld spezielle Sicherheitsvorkehrungen ergriffen, um Probleme mit den berüchtigten Ungarn-Fans zu verhindern - vergeblich. Vor dem Anstoß hatten die Gästeanhänger bereits beim Kniefall der englischen Nationalspieler lautstark gebuht sowie als Protest ein Banner präsentiert. Schon beim Hinspiel im September hatten ungarische Fans für Empörung gesorgt, als sie englische Spieler rassistisch beleidigten.

Das Spiel zwischen Albanien und Polen wurde nach einer Unterbrechung mittlerweile fortgesetzt. Nach dem 1:0 durch Polens Karol Swiderski warfen albanische Fans Gegenstände auf die jubelnden Spieler. Daraufhin hatte der Unparteiischen Clement Turpin beide Mannschaften in die Kabinen geschickt - ehe er sie nach einigen Minuten zurück auf den Rasen holte.

In die Geschichtsbücher schoss sich derweil Teemu Pukki: Der Ex-Schalker erzielte beim 2:0 (1:0) gegen Kasachstan seine Treffer Nummer 32 und 33 (45./47.) im Nationaltrikot und löste Jari Litmanen als finnischen Rekordtorschützen ab. Mit acht Punkten liegt Finnland in Gruppe G gleichauf mit der Ukraine hinter Tabellenführer Frankreich (12).

WM-Qualifikation: Die Ergebnisse vom Dienstag