WM-Qualifikation Playoffs: Datum, Termine, Modus, Übertragung im TV und Livestream

Aus Europa sind die zehn Gruppensieger der Qualifikation fix für die WM 2022 qualifiziert. Die Gruppenzweiten können den Sprung zur WM über die Playoffs schaffen. Wir verraten Euch, wann diese statt finden, wie der Modus ist und wie die Übertragung im TV und Livestream aussieht.

Deutschland ist bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar dabei! Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick sicherte sich durch einen 4:0-Sieg in Nordmazedonien bereits nach dem 8. Spieltag der Qualifikationsgruppe J den Gruppensieg und damit Ihr Ticket zur WM 2022, die vom 21. November bis 18. Dezember ausgespielt wird.

Aus Europa qualifizieren sich insgesamt 13 Mannschaften für die WM im kommenden Jahr. Neben den Siegern der insgesamt zehn Gruppen, diese sind in Katar fix dabei, dürfen sich noch weitere Nationalteams Hoffnungen auf ein Antreten in Katar machen. Welche dies sind, erklären wir in den kommenden Abschnitten.

WM-Qualifikation Playoffs: Modus

Wie bereits beschrieben, sichern sich zehn Teams aus Europa die Qualifikation zur WM 2022 durch den Sieg in der jeweiligen Gruppe. Die Gruppenphase dauert noch bis 16. November an, spätestens dann stehen die ersten zehn WM-Qualifikanten aus Europa fest.

Um die dann noch drei offenen Startplätze für die WM 2022 aus Europa kämpfen im kommenden Jahr zwölf Teams in den sogenannten Playoffs. Die zwölf Playoff-Teilnehmer setzten sich wie folgt zusammen: Die zehn Gruppenzweiten plus die zwei besten Mannschaften der Nations League 2020/21, die weder zu den zehn Gruppenersten noch zu den zehn Gruppenzweiten der WM-Qualifikation gehören.

Diese zwölf Mannschaften werden in drei Playoff-Wege eingeteilt, dies erfolgt durch eine Auslosung. Jeweils vier Teams ermitteln in zwei Halbfinalspielen und einem Finale die drei weiteren europäischen Teilnehmer an der WM 2022.

WM-Qualifikation Playoffs: Datum, Termine

Die Playoff-Teilnehmer stehen zwar noch nicht fest, dafür aber die Termine für die Playoffs. Die insgesamt sechs Halbfinalspiele finden am 24. oder 25. März 2022 fest, die drei Finalspiele um die Tickets zur WM 2022 am 28. und 29. März.

WM-Qualifikation Playoffs: Übertragung im TV und Livestream

Wo die Playoffs live im TV oder im Livestream übertragen werden, ist noch offen. In der noch laufenden WM-Qualifikation zeigt RTL die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live im Free-TV sowie in einem kostenpflichtigen Livestream bei TVNow. Die Übertragungsrechte für die weiteren Qualifikationsspiele liegen bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt noch bis zum letzten Spieltag alle Spiele ohne Beteiligung des DFB-Teams im Livestream.

Da Deutschland auf jeden Fall nicht in die Playoffs muss, ist damit zu rechen, dass diese nicht im Free-TV gezeigt werden. Wahrscheinlich ist, dass DAZN sich auch die Rechte für die Playoffs sichern wird. Sicher ist das aber natürlich noch nicht.

WM 2022 in Katar: Stadien und Spielorte © getty 1/30 Die Winter-WM 2022 beginnt am 21. November 2022 im al-Bayt-Stadion in Al Khor. Das Finale wird am 18. Dezember stattfinden. SPOX zeigt alle Stadien der Weltmeisterschaft 2022. © getty 2/30 Die prunkvollen Stadien können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Menschenrechtssituation in Katar weiterhin eine Katastrophe ist. Laut dem Guardian sollen beim Bau der Stadien insgesamt 6.500 Menschen ums Leben gekommen sein. © Google Maps 3/30 Zur besseren Verdeutlichung der Distanzen hier alle acht Stadien in Katar: Der Wüstenstaat ist etwa so groß wie Hessen. Das nördlichste Stadion ist vom südlichsten mit dem Auto 67 Kilometer entfernt. Ob das alles Sinn ergibt? Hm ... © www.sc.qa 4/30 Al-Bayt Stadium in Al Khor (Kapazität: 60.000): Das Stadiondesign soll "die Vergangenheit und Gegenwart Katars" würdigen und "gleichzeitig die Zukunft der Gemeinde im Auge" behalten. © www.sc.qa 5/30 Innen modern, von außen traditionell: Inspiriert von den Nomadenvölkern, die seit Jahrtausenden ihren Lebensunterhalt in den Wüsten Katars verdienen, umschließt eine riesige Zeltstruktur das Stadion. © qatar2022.qa 6/30 Das Stadium ist so gut wie fertiggestellt. Am 21. November soll hier um 21 Uhr das Eröffnungsspiel stattfinden. © qatar2022.qa 7/30 Während sich im inneren des Stadions Hotelsuiten und Logen befinden, wurde außerhalb eine künstliche "Wohlfühlatmosphäre" mit Einkaufszentrum, Kamel-Renebahn und sogar einem See geschaffen. © www.sc.qa 8/30 Al Rayyan Stadium in Al Rayyan (Kapazität: 40.000): Das alte Ahmed-Bin-Ali-Stadion wurde erweitert und umbenannt. Symbole der katarischen Kultur sowie dünenförmige Strukturen integrieren sich in die wellenförmige Fassade. © www.sc.qa 9/30 Abgerundet wird das Bild durch eine grüne Landschaft rund um den Stadionkomplex. © getty 10/30 Am 18. Dezember 2020 wurde das Stadion feierlich eröffnet. Nach der WM wird das Stadion auf 20.000 Plätze zurückgebaut. © getty 11/30 Das Stadion war zudem Austragungsort der Klub-WM in diesem Jahr. Die Bayern gewannen dort ihre Partie gegen Al Ahly SC. © www.sc.qa 12/30 Al Thumama Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): In der Nähe des Hamad International Airport in Doha gelegen, erhalten viele Besucher von oben einen ersten Blick auf das Stadion. © www.sc.qa 13/30 Das Design des Stadions ist inspiriert von der Gahfiya, einer traditionell gewebten Mütze, die seit Jahrhunderten in vielen arabischen Ländern von Männern getragen wird. © qatar2022.qa 14/30 Im Inneren wird noch fleißig gewerkelt. Eine Klimaanlage muss noch installiert werden, die die Temperatur auf 18 Grad absenkt. Einen Fußballklub, der das Stadion nach 2022 nutzen wird, gibt es bislang noch nicht. © qatar2022.qa 15/30 Die Ornament-Fassade dagegen ist bereits seit Anfang 2020 fertiggestellt. © www.sc.qa 16/30 Al Wakrah Stadium in Al Wakrah (Kapazität: 40.000): Die futuristische Arena (auch Al Janoub Stadium genannt) spielt auf Al Wakrahs Seefahrtsgeschichte an. © getty 17/30 Das Thema Seefahrt zieht sich auch im Stadioninneren durch: Wellen auf den Tribünen und gebogene Träger sollen an einen Schiffsrumpf erinnern. © qatar2022.qa 18/30 Das Stadion wurde bereits 2019 eingeweiht. Nach der Weltmeisterschaft wird hier al-Wakrah SC kicken. © www.sc.qa 19/30 Education City Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): Durch die zentrale Lage des Stadions innerhalb des Stadtteils soll es auch nach der WM ein beliebter Ort der Gemeinde bleiben. © www.sc.qa 20/30 Mindestens 20 Prozent der für das Stadionprojekt verwendeten Materialien stammen aus nachhaltigen Quellen. © qatar2022.qa 21/30 Am 15. Juni 2020 wurde das Stadion fertiggestellt. Bereits 2019 sollte hier die Klub-WM ausgetragen werden, doch man wurde nicht rechtzeitig fertig. © qatar2022.qr 22/30 Das Stadion soll in Zukunft die Spielstätte der katarischen Fußballnationalmannschaft werden. © www.sc.qa 23/30 Khalifa International Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): Dieses Stadion gab es schon, es wurde lediglich erneuert. Es gilt als Katars berühmtestes Stadion. © getty 24/30 Eine neue Etage hat zusätzlichen Platz für 12.000 Fans geschaffen, auch die Fassade wurde erneuert. Zudem gibt es nun eine LED-Beleuchtung und digitale Scheinwerfer im Inneren. © www.sc.qa 25/30 Lusail Iconic Stadium in Lusail (Kapazität: 86.250): Das Design basiert auf Schalen und Gefäßen, die seit Jahrhunderten im gesamten Nahen Osten verwendet werden. © www.sc.qa 26/30 Besonders stolz ist man in Katar auf das Dach. "Die aufwendige Stadionfassade wird von einem Dach aus sorgfältig ausgewählten Materialien gekrönt, das Schatten spendet und gleichzeitig genau die richtige Menge an Sonnenlicht zulässt", heißt es. © qatar2022.qa 27/30 So richtig viel über den aktuellen Bauzustand ist nicht bekannt (hier ein Foto vom Februar 2020). Hier soll das WM-Finale stattfinden. © www.sc.qa 28/30 Ras Abu Aboud Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): Es wird aus Schiffscontainern und Stahlelementen gebaut, die an den nahegelegenen Hafen und die lange Seefahrtsgeschichte von Doha erinnern. © www.sc.qa 29/30 Das soll auch die Kosten der Arena senken. Sieht aber doch sehr rustikal aus, oder? © qatar2022.qa 30/30 Auch hier ist noch offen, wann eröffnet werden kann (Foto von Oktober 2020).

WM-Qualifikation: Diese Nationen haben sich bislang für die WM 2022 qualifiziert

Nach Gastgeber Katar ist Deutschland das zweite Land, das fix bei der WM dabei ist. In den anderen europäischen Qualifikationsgruppen geht es wesentlich enger zu. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen mit Spanien, Frankreich, Belgien, Dänemark, Russland und Kroatien zumindest schon sechs Nationen fest, die zumindest für die Playoffs qualifiziert sind.