13 europäische Nationen nehmen an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar teil. Einige haben sich bereits die Tickets für die Gruppenphase gesichert. Wir zeigen Euch die Nationen, die sich bislang für die WM qualifiziert haben.

Die WM-Qualifikation neigt sich auf allen Kontinenten langsam dem Ende entgegen. Zahlreiche Nationen kämpfen um die Tickets für die anstehende Weltmeisterschaft in Katar 2022. Ein paar wenige Nationen haben den Sprung in die Gruppenphase jedoch bereits fix in der Tasche.

SPOX zählt für Euch die Nationen auf, die bereits fix für die WM qualifiziert sind.

WM-Qualifikation: Diese Nationen haben sich bislang für die WM 2022 qualifiziert

Um sich ohne Umwege für das Großereignis in Katar zu qualifizieren, muss man in Europa die Gruppenphase auf Platz eins beenden. Nachdem es in der europäischen Qualifikation zehn Gruppen gibt, schaffen es somit auch zehn Nationen, sich direkt zu qualifizieren. Um die übrigen drei Tickets kämpfen die zehn Gruppenzweiten sowie die beiden besten Nationalteams der Nations League, die nicht auf Platz eins oder zwei in ihrer jeweiligen Gruppe platziert sind, in den Playoffs.

Nach acht Spielrunden ist mit Deutschland lediglich eine europäische Nation bereits bekannt, die die Gruppe als Erster beenden wird. Das DFB-Team bezwang am 8. Spieltag Nordmazedonien mit 4:0, im Parallelspiel unterlag Armenien Rumänien mit 0:1, weswegen das Team von Bundestrainer Hansi Flick uneinholbar ist. Damit steht Deutschland nach Gastgeber Katar als zweiter fixer WM-Teilnehmer fest.

Zahlreiche andere europäische Nationen haben sich jedoch zumindest bereist für die Playoffs qualifiziert.

Nationen, die bereits fix qualifiziert sind Nationen, die zumindest für die europäischen Playoffs qualifiziert sind Katar (Gastgeber) Spanien Deutschland (Europa) Frankreich Belgien Dänemark Russland Kroatien

WM 2022: So viele Nationalteams sind pro Verband in Katar dabei

Bei der WM 2022 in Katar werden 32 Mannschaften teilnehmen. Bereits vorab qualifiziert war Gastgeber Katar, die anderen 31 WM-Teilnehmer müssen sich durch Qualifikationsspiele qualifizieren.

Der Großteil der Teilnehmer stellt auch in Katar wieder Europa mit 13 Mannschaften. So verteilen sich die WM-Teilnehmer auf die sechs Kontinentalverbände:

Europa: 13 Startplätze (Qualifiziert: Deutschland)

Asien/Australien: 4 oder 5 Startplätze * (plus Gastgeber Katar)

Afrika: 5 Startplätze *

Südamerika: 4 oder 5 Startplätze *

Ozeanien: 0 oder 1 Startplatz *

Nord- und Mittelamerika/Karibik: 3 oder 4 Startplätze

* Zwei WM-Teilnehmer werden in den interkontinentalen Playoffs ermittelt. Für diese qualifiziert sich je ein Team aus Asien/Australien, Südamerika, Nord- und Mittelamerika/Karibik sowie Ozeanien. In zwei ausgelosten Spielen werden die WM-Teilnehmer dann ermittelt.